SP liderine İptal şoku! Üniversiteliler soramayacak

AGD İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonunun yaklaşık 3 ay önce planladığı ve 1 aydır hazırlıklarını sürdürdüğü SP lideri Karamollaoğlu'nun katılacağı program gerekçe gösterilmeksizin programın gerçekleşeceği son gün iptal edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonunun organize ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katılacağı “Üniversiteliler Soruyor Bilge Başkan Cevaplıyor” etkinliğini son gün iptal edildi.

SON GÜN İPTAL EDİLDİ

Milli Gazete'nin edindiği bilgiye göre, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde yapılmasına karar verilen programın tüm tanıtım çalışmaları, canlı yayın hazırlıkları ve üniversiteli öğrencilerin katılımları tamamlanmıştı. 26 Haziran perşeme günü saat 20.30 için tüm duyuları yapılan program hiçbir gerekçe gösterilmeden okul yönetimi tarafından iptal edildiği öğrenildi.

SİYASİ İRADENİN BASKISIYLA İPTAL ETTİRİLDİ

Konuyla ilgili konuşan AGD İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu, "Üç ay öncesinden planladığımız, bir aydır çalışmasını sürdürdüğümüz, teşkilatımızın arazide gece gündüz tanıtımını yaptığı ve sahnesinden, canlı yayınına moderatöründen diğer tüm ekipmanlarına kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı “Üniversiteliler Soruyor Bilge Başkan Cevaplıyor” programımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin son gün siyasi iradenin baskısıyla iptal ettirildi. Böyle bir program için ter dökmek sizin gibi yiğitlere, böyle bir programı iptal etmek ancak fikirden yoksun korkaklara ve zalimlere yakışırdı. Biz kendimize yakışanı yapmaya devam edecek, bu zalimleri de Allah’a havale edeceğiz. Üniversite gençliğinin fikirlerini özgürce ifade edebileceği programlar düzenlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

Milli Gazete