27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Çiftlik Bank iddiası! Telefonu orayı gösterdi

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Binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Aydın’a ait konum bilgilerinin Brezilya’nın Sao Paulo şehrini gösterdiği iddia edildi.
Çiftlik Bank iddiası! Telefonu orayı gösterdi
Çiftlik Bank iddiası! Telefonu orayı gösterdi Çiftlik Bank iddiası! Telefonu orayı gösterdi Çiftlik Bank iddiası! Telefonu orayı gösterdi

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Mehmet Aydın’ın cep telefonuna ‘zero day exploit’ diye bilinen bir güvenlik açığıyla erişim sağladığını belirterek ve Aydın’ın Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yaşadığını iddia etti.

 Mesut Uçar, Mehmet Aydın ile bir mağdur gibi irtibat kurduğunu ve gönderdiği link sayesinde Aydın’ın IP adresi ile detaylı konum bilgilerine ulaştığını belirterek, “Kendisiyle bir Çiftlik Bank mağduru olarak görüştüm. Bir mail gönderdim. Amacım kendisinin gönderdiğim mail sayesinde oltaya düşmesini sağlamaktı. Gönderdiğim linke tıkladı ve kendisinin burada kullandığı telefon üzerinde bulduğum zafiyet ile verilerine, bilgilerine ulaştım. Şuan aktif olarak Uruguay’da değil Brezilya Sao Paulo’da bulunuyor. Aktif konumu orada görünüyor. Kendisinin kullandığı telefon üzerinde bulduğumuz bir zero day exploit diye tabir ettiğimiz bir güvenlik zafiyetiyle telefonuna erişim sağladık. Aktif olarak konumu, IP adresi vb. bilgileri şuan elimizde mevcut. Bunun dışında kendisi Amerika Net’ten bir SIM kart almış. Bu hattı ya başkasının adına aldı ya da kendi adına aldı bunu bilmiyoruz eğer ulaşılırsa zaten nereden alındığı ne şekilde alındığı zaten ortaya çıkacaktır. Şuan aktif olarak kendisi interneti zaten GSM operatörünün hücreselinden bağlanıyor. Herhangi bir WİFİ üzerinden internete çıkış yapmıyor. Aktif konumu Brezilya Sao Paulo’da” diye konuştu.

 “ELİMDE OLAN BÜTÜN BİLGİLERİNİ PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYARIM”

Güvenlik güçlerinin talep etmeleri halinde elindeki bilgileri paylaşabileceğini söyleyen Uçar, “Eğer bu konuyla alakalı devletimizin güvenlik güçleri bir bilgi talep ederlerse ben kişinin elimde olan bütün bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Kendisinin nerede olduğu ve ne yaptığı elimizde mevcuttur. Kendisi söylenilen veya medyada gözüken aktif Uruguay konumunda değil Brezilya Sao Paulo’dadır. Güvenlik güçleri talep ederlerse gerekli bilgileri ve anekdotları kendisiyle paylaşmaktan mutluluk duyarım” dedi.

 “AMACIMIZ KİŞİNİN NEREDE OLDUĞUNU BULMAK VE YETKİLİLERE BİLGİ VERMEKTİ”

‘Tosuncuk’un bulunup Türkiye’ye getirilmesi için böyle bir yönteme başvurduğunu ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, mağdur olanlara üzüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor ve bundan dolayı da toplumumuzun, vatandaşlarının bu denli bir sanal oyundan dolayı mağdur edilmesi ister istemez mağdur olanları üzdüğü kadar bizleri de üzmüştür. Amacımız kişinin nerede olduğunu bulmak ve yetkililere bilgi vermekti. Bundan dolayı bu kişinin telefonunu hacklemek gereği duyduk. Çıkan paranın miktarı hala bilinememektedir. Paralar bitcoin üzerinden dışarıya servis edilmiştir. Sonuç olarak ülkemizden belli miktarda bir para dışarıya çıktı. Bunu hiçbir ülke vatandaşı istemez, biz de istemiyoruz. Tek isteğimiz kendisinin bulunup ülkeye getirilmesi ve mağdur olan insanların paralarının verilmesi.”

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