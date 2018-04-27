27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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ASELSAN soruşturmasında önemli gelişme!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in 2006'da şüpheli ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
ASELSAN soruşturmasında önemli gelişme!
ASELSAN soruşturmasında önemli gelişme! ASELSAN soruşturmasında önemli gelişme! ASELSAN soruşturmasında önemli gelişme!

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, Başbilen’in aracının içerisinde 2 parmak izi tespit edilmiş fakat kime ait olduğu belirlenememişti. Soruşturmayı yürüten Savcı Hamza Yokuş, 2 parmak izinin haricinde 11 parmak izinin daha olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Savcı Yokuş, Ankara İl Jandarma Komutanlığına yazı yazarak, izlerin Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi’nin (APFİS) veri tabanından sorgulanmasını istedi.

Sorgulamada aracın sağ ön kapı camının iç kısmındaki 2 parmak izinin Başbilen’in eşine ait olduğu netleştirildi. Ancak 11 parmak izinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Çünkü izlerin mukayeseye elverişli olmadığı belirtildi. Yetkililer izler için araştırmayı sürdürüyor. Ayrıca, Başbilen’in yazdığı iddia edilen intihar notu niteliğindeki mektupta bulunan imza ile ilgili savcılık daha önce 2 bilirkişi raporu almıştı. Raporu hazırlayanlardan birinin FETÖ’yle bağlantısı olduğu tespit edilince üçüncü bir rapor hazırlandı. Yeni raporda da imzanın Başbilen’e ait olduğu tespit edildi. Savcılık soruşturmanın FETÖ boyutunu da inceliyor.
 

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