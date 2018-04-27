Cezaevinden kaçıp eve gitti! Sonrası dehşet

Antalya'da cezaevinden kaçıp aynı yatakta gördüğünü iddia ettiği eşi Sultan Uluışık (27) ile Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) öldüren Sedat Uluışık (36), ilk duruşmada "Eşimi çok seviyordum. Öldürme niyetim yoktu" dedi.
EŞİNE ŞİDDET UYGULAYINCA CEZAEVİNE KONULDU
Geçen yıl 4 Aralık günü Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak üzerindeki gecekonduda meydana gelen olayda, Boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, bir süredir 2 çocuk annesi eşi Sultan Uluışık'a, defalarca şiddet uygulayınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sultan Uluışık son olayın ardından annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Sedat Uluışık ise Dalaman Açık Cezaevi'ne gönderildi.
FİRAR EDİP EŞİNİ VE EŞİNİN YASAK AŞKINI ÖLDÜRDÜ
Sedat Uluışık olaydan bir gün önce cezaevinden firar ederek, eşi ve annesinin evine geldi. Eşi Sultan Uluışık'ı Mehmet Sabir Öztoprak ile aynı yatakta gören Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce Öztoprak'ı ardından eşini defalarca bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçakla yaralanan Sedat Uluışık evden kaçtı. Yaralı halde dışarı çıkan Mehmet Sabir Öztoprak, çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Öztoprak'ı Kepez Devlet Hastanesine, Sultan Uluışık'ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Sultan Uluışık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sabir Öztoprak ise olaydan bir süre sonra öldü. Elinden yaralanan Sedat Uluışık ise daha sonra polisi arayarak teslim oldu.
"EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM"
Savunmasına 'Eşimi çok seviyordum" diyerek başlayan Sedat Uluışık, her ailede olduğu gibi ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını söyledi. Eşinin ve annesinin iftirası yüzünden şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine girdiğini iddia eden Sedat Uluışık, 'Ben inşaatlarda aç susuz çalışarak aileme bakardım. Hatta onlara bakmak için dişlerimi bile yaptıramadım. Ben Dalaman Açık Cezaevi'nden eşimle görüşmek, şikayetini geri çekmesini konuşmak için kaçtım. Ancak ben hiçbir zaman eşimi tehdit etmedim. Dalaman'dan otostop çekerek ertesi gün geldiğim Antalya'da, kaynanamla birlikte yaşadığımız eve geldim. Öldürme niyetim yoktu. Açık olan kapıdan içeri girdiğimde eşim ile adı geçen şahsı aynı yatakta çırılçıplak sevişirken gördüm. 'Ne oluyor, sen kimsin' deyince içerideki kişi çıplak vaziyette bana bıçakla saldırdı. Elime iki bıçak darbesi aldım. Ben de yerdeki kovada bulunan başka bir bıçağı alarak Mehmet denen adamı bıçakladım. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Adam sonra 'kurtarın beni' diyerek çıplak halde evden kaçtı. Ben de eşimi bıçaklamaya başladım. Kaç kez vurdum hatırlamıyorum" diye konuştu.
ANNE, KIZININ ŞİDDETE DAYANAMAYIP İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTIĞINI ANLATTI
Sultan Uluışık'ın annesi Ayşen Kara ise damadına çok değer verdiğini, ancak onun bu değeri bilemediğini söyledi. Damadının kendisine, eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden Ayşen Kara, 'Kızım eşinin şiddetine dayanamayarak intihar etmeye çalıştı. Bana defalarca, "Seni, kızını ve çocuklarını ormana götürüp öldüreceğim" derdi. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
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Cezaevinden kaçıp eve gitti! Sonrası dehşet
Antalya'da cezaevinden kaçıp aynı yatakta gördüğünü iddia ettiği eşi Sultan Uluışık (27) ile Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) öldüren Sedat Uluışık (36), ilk duruşmada "Eşimi çok seviyordum. Öldürme niyetim yoktu" dedi.
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