27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Aday için çırpınan CHP'ye bu ismi önerdi!

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Televizyoncu ve yazar Metin Uca, sosyal medya hesabından CHP içinden bir kulis aktardı.
Aday için çırpınan CHP'ye bu ismi önerdi!
Aday için çırpınan CHP'ye bu ismi önerdi! Aday için çırpınan CHP'ye bu ismi önerdi! Aday için çırpınan CHP'ye bu ismi önerdi!

Uca, “Ayağımın tozuyla geldiğim Ankara’dan taze haber vereyim. CHP’nin cumhurbaşkanlığı için üstüne konuştuğu adaylardan biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dün Kemal Derviş tarafından önerilmiş çok başarılı bir akademisyen ve futurist ama parti tabanı tanımıyor” dedi.

Uca, Demirtaş’la ilgili ayrıca şu bilgileri de verdi:

“Prof Dr Özgür Demirtaş inanılmaz parlak bir kariyer birden çok ve yurtdışından alınmış üniversite diploması, Ekonomiden de çok iyi anlıyor inanılmaz bir hatip, kitleleri konuşması ile hipnoz benzeri etki altına alıyor, Özgür Özel’in söylediği çıldırtıcı aday olabilir dikkat.”

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Özgür Demirtaş Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Manisa’nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye’de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni başarı ile tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College’da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası’nı” Madison Square Garden’da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü’nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25’in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York’ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi’nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya’da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi’ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı. 100,000 Euro değerindeki Proje, AB tarafından, Türkiye genelinde, Ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aynı zamanda, Türkiye’nin ilk Tasarruf ve Finansal Okur Yazarlik Derneğinin (FODER) Kurucu Yonetim Kurulu üyeliğini, ve Türkiye Genç Işadamları Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK Danişmanlıklarini da üstlenmiştir.

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