27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmelidir!

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Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmelidir!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmelidir! Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmelidir! Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmelidir!

Beşiktaş'ın kararını değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli; "Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya  çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.
 

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