İşte SP'nin Cumhurbaşkanı adayı: Temel Karamollaoğlu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, muhalefetin çatı adayı ol(a)madığı gibi SP'nin cumhurbaşkanı adayı da olmayacağı, Saadet'in adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olacağı öğrenildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmadığı gibi SP'nin cumhurbaşkanı adayı da olmayacağı, Saadet'in adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Gül'ün yarın düzenleyeceği basın toplantısında, bazı memleket meseleleri ile Başkanlık sistemi üzerine eleştirilerde bulunmakla birlikte, muhalefet ya da herhangi bir partinin Cumhurbaşkanı adayı olmadığını, bu tartışmaların kendi dışında geliştiğini söylemesi bekleniyor.

Meral Akşener'in adaylıktan çekilmemesi üzerine "muhalefetin ortak çatı adayı olma" düşüncesinin gerçekleşemediği ifade edilen Abdullah Gül'le ilgili "Acaba sadece Saadet'in Cumhurbaşkanı adayı olur mu" sorusu da gündemdeydi.

Bu tartışmaların da son bulduğu, Gül'ün Saadet'in adayı olmayacağı öğrenildi.

Peki Saadet'in Cumhurbaşkanı adayı kim ?

Bu sorunun cevabı da büyük ölçüde netleşti.

Saadet'te Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun adaylığının kesinleştiği konuşuluyor.

Edindiğimiz bilgilere göre, SP'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olacak.