27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Dünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklama

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Düşman kardeşler Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarihi bir adım atarak bir araya geldi.
Dünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklama
Dünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklama Dünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklama Dünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklama

 Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği bu görüşme ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Çin'den bir açıklama geldi.

Bu sabah tüm dünya Kore yarımadası tarihi bir ana tanıklık etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In, Panmunjom'daki Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Sınırı yürüyerek geçen Kim Jong-Un, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

TÜM DÜNYA AYAKTA İZLEDİ

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği bu görüşmede liderler samimi kareler verdi. İki ülke sınırına ağaç diken iki lider, daha sonra baş başa oturup uzun süre sohbet etti. Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerçekleşen bu görüşmeyi tüm dünya ayakta izledi.

KUZEY KORE VE GÜNEY KORE'DEN İLK YORUM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in zirvesine ilişkin Seul’den yapılan açıklamada, görüşmenin "Samimi ve içten" olduğu belirtildi. 

Kuzey Kore lideri tarihi buluşmada Güney Kore liderinin elini sıkarak, "Bu tarihi mekanda buluşmaktan heyecan duydum ve beni bizzat karşılamak için sınıra gelmeniz çok etkileyici" ifadelerini kullandı. Moon Jae-in ise Kuzey Kore liderine, "Bunu burada gerçekleştirmek sizin büyük kararınızdı" dedi. 

ÇİN'DEN TEBRİK

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasında bu sabah gerçekleşen tarihi buluşma nedeniyle iki tarafı kutladıklarını açıkladı. 

Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin el sıkıştıklarını televizyondan izlediklerini belirten bakanlık sözcüsü Hua Chunying, "İki lideri bu tarihi adım nedeniyle alkışlıyor, gösterdikleri siyasi kararlılık ve cesaret nedeniyle kutluyoruz" dedi. Sözcü, Koreli liderlerin buluşmasını, Çinli edebiyatçı Lu Xun’den alıntı yaparak, "Aralarında musibetler geçse de kardeşler buluşunca bir gülüş tüm husumeti siler" ifadesiyle değerlendirdi. 

ABD'DEN AÇIKLAMA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tarihi zirvede bir araya gelmesini, ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan selamladı.

Trump Twitter'dan şu mesajı paylaştı: ''Füze fırlatmalar ve nükleer denemelerin yapıldığı öfkeli bir yılın ardından Kuzey Kore ile Güney Kore arasında şu sıra tarihi bir görüşme gerçekleşiyor. İyi şeyler oluyor, ama ne olduğunu zaman gösterecek!''

Trump konuyla ilgili ikinci mesajında da "Kore Savaşı sona eriyor! ABD ve harika halkımız şu anda Kore'de yaşananlardan dolayı gurur duymalı"ifadelerini kullandı. 

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sınırda yaptıkları tarihi zirveye ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın iki ülke arasında fiili işbirliği kurulması için katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarihi zirve, Seul ve Pyongyang tarafından ulusal uzlaşı sağlanması ve çeşitli temaslar kurulması yönünde atılan önemli bir adım olarak nitelendirildi.

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