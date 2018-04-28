Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı!

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Çetinkaya, HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin de aralarında yer aldığı milletvekillerine, "Burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam müdahale ederim" uyarısında bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP ilçe binası önünde miting yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de aralarında yer aldığı milletvekillerine, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya tarafından, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam, müdahale ederim" uyarısında bulunuldu.

ÖRGÜT PROPAGANDASINA İZİN YOK!

Güvenlik güçleri parti binası önüne gelen HDP'lilerden yolun kapandığını belirterek, otobüsün müsait bir yere çekilmesini, miting ve örgüt propagandası yapılmamasını istedi.

Bazı milletvekilleri ve partililer bunun üzerine otobüsten inerek İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya ile bir süre görüştü.

Çetinkaya ise seçim çalışmalarının pazartesi günü başlayacağını, buranın bir miting alanına dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.



'ÇOCUK KATİLİ ÖCALAN'IN BİR SÖZÜNÜ DUYARSAM MÜDAHELE EDERİM'

Atalan'ın bunun bir seçim çalışmasını olmadığını, genel başkanlarının karşılandığını ifade etmesi üzerine, Çetinkaya, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam müdahale ederim." ifadesi ile gruba uyarıda bulundu.