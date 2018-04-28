28 Nisan 2018 Cumartesi12 Şaban 1439
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Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

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Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin 'bedelli askerliğe bakış açınız nedir' sorusuna 'bedelli askerliğe bakış açım müspet, bunları konuşacağız' yanıtını verdi.
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında, bedelli askerlik ile ilgili soruya "benim bakış açım müspet" yanıtını verdi.

Yıldırım bedelli askerlik sorusuna cevaben şunları söyledi:

BEDELLİDE İSTİSMAR OLMAMASI GEREKİR

Orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir  yandan bedelli falan. İstismar edilebilecek bir konu gibi görünüyor. Bir yandan toplumdan bir talep geliyor. Biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Vatani görevlerini yapan askerleri biz cepheye hiç göndermedik.

"BUNLARI KONUŞACAĞIZ ANCAK..."

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir şey bu. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek gelirin de savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılması gerekir.

Bunları tabi konuşacağız. Bakış açım müspet. Ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.

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