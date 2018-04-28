28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Trump'tan İran resti! Emin olmalıyız

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Trump'tan İran resti! Emin olmalıyız
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşmanın kaderinin yakında belli olacağını belirterek "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız." dedi.
Trump'tan İran resti! Emin olmalıyız Trump'tan İran resti! Emin olmalıyız Trump'tan İran resti! Emin olmalıyız

Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump ile Merkel, ağırlıklı olarak İran'la nükleer anlaşma ve Kuzey Kore konularında değerlendirmeler yaptı. 

İran'la nükleer anlaşma konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Trump, anlaşmanın başarısız olması durumunda ABD'nin İran'a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Trump, "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak." ifadelerini kullandı. 

'BÖLGEDE ZENGİN ÜLKELER VAR...' 

ABD Başkanı Trump, DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona yaklaştıklarını ancak İran'ın buradaki bir boşluğu kendi lehine kullanmasına engel olacaklarını ifade etti. 

Bölgede birçok zengin ülke olduğunu hatırlatan Trump, bu ülkelerin DEAŞ'la mücadele ve sonrasındaki süreçler için ortaya çıkan masrafların karşılanmasında daha etkin olmalarını istediğini vurguladı. 

KORE LİDERLERİNİN BULUŞMASI

Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki son görüşmenin çok olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu mesele çok daha önce çözülmeliydi. Ancak şu anda bunu halletmek benim sorumluluğumda. Daha önceki yönetimlerin hatasına düşmeyeceğiz ve Kore Yarımadası tamamen nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceğiz." dedi. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ileleyen haftalarda görüşeceğini kaydeden Trump, görüşme için iki bölge üzerinde çalıştıklarını belirtti. 

KUDÜS'E BÜYÜKELÇİLİK: AÇILIŞA GİDEBİLİRİM

Diğer yandan Trump, ABD'nin Kudüs'e taşıma kararı aldığı ve 14 Mayıs'ta hizmete sokulacak yeni büyükelçiliğin açılışına gidebileceğini dile getirdi. Kudüs kararının doğru olduğunu savunan Trump, elçiliğin masraflarının azaltılarak daha hızlı taşınmasının sağlandığını ve bu şekilde 14 Mayıs'ta ilk bölümün hizmete gireceğini kaydederek, "Ben de açılışa gidebilirim." dedi. 

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