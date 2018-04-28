28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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'Kumpasçılar' aynı evde! Limonata şişesi ele verdi

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'Kumpasçılar' aynı evde! Limonata şişesi ele verdi
Kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen İzmir’deki ‘Askeri Casusluk’ ve ‘Kozmik Oda’ soruşturmalarında görev yapan hâkim ve savcıların ihraç edildikten sonra aynı ‘gaybubet’ evinde saklandıkları ortaya çıktı.
'Kumpasçılar' aynı evde! Limonata şişesi ele verdi 'Kumpasçılar' aynı evde! Limonata şişesi ele verdi 'Kumpasçılar' aynı evde! Limonata şişesi ele verdi

Evde yapılan incelemede İzmir Casusluk davasını açan, Yunanistan’a kaçarken yakalanan ve FETÖ üyeliğinden tutuklanan Zafer Kılınç’ın parmak izi evdeki limonata şişesi üzerinde tespit edildi. 

Emniyet’in hazırlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 23 Nisan tarihli raporda, Şubat 2016 tarihinde meslekten uzaklaştırıldıktan sonra ‘Kozmik Oda’ soruşturmasında görev yapan eski savcı Mustafa Bilgili, eski hâkimler Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük ve İzmir’deki ‘Askeri Casusluk’ davasını açan eski savcı Zafer Kılınç’ın, FETÖ’nün örgüt evleri olarak bilinen ‘gaybubet evlerinde’ saklanmaya başladığı belirtildi. Bilgili, Kütük ve Kılınç’ın aynı evde, Nihal Uslu’nun ise ayrı bir evde tek başına kaldığı ifade edildi. 

Yargının sivil imamlarından olduğu iddia edilen ‘Emirhan’ kod adlı Levent Özgüzel’in görevden uzaklaştırılan hâkim ve ‘gaybubet evleri’nde saklama görevini yürüttüğü iddia edilerek, “Bu evlerde kalan hâkim ve savcıların talepleri avukatlar ve örgüt üst yönetimine; örgüt üst yönetimden gelen talimat ve emirleri ise bu evlerde saklanan örgüt mensubu hâkim ve savcılara iletme görevini üstlendiği anlaşılmaktadır” denildi. 

ADRES İHBARLA GELDİ

Emniyet raporunda, 23 Ağustos 2016 tarihinde “Keçiören Kuşcağız Mahallesi Çambaşı Caddesi adresinde oturan bekar erkekler vardı. 15 Temmuz’dan sonra bayrak astılar ve dün içlerinde birisi valizlerle taşındı. Diğerleri de taşınacaklarmış. Şahısların avukat ve FETÖ’cü olduklarını duyduk, isimlerini bilmiyorum. Ev sahibine ulaşırsanız isimlerini öğrenirsiniz” diye yapılan ihbar üzerine Bilgili, Kütük ve Kılınç’ın birlikte kaldıkları ‘gaybubet’ evinin tespit edildiği belirtildi. Raporda, tespit edilen evde yapılan aramada evi en son kiralayan kişi olan şüpheli avukat Enis Parlak’ın yakalandığı anlatılarak, “Adreste ele geçirilen materyaller üzerindeki parmak izlerinde, adreste bulunan limonata şişesinin yüzeyinde yer alan parmak izinin şüpheli Zafer Kılınç’ın sağ parmak izi ile aynı olduğu tespit edilmiştir” denildi. 

KULLANICI ADI EBUAKİL 

Raporda şüphelilerin ByLock yazışmalarına da yer verildi. Raporda, eski savcı Zafer Kılınç’ın ‘515127 ID no’lu ByLock adının ‘Ebuakil’ olduğu belirtildi. Bilgili, Kütük ve Kılınç’ın ByLock hesabının şifreleriyle aynı olacak şekilde ‘werty12345.’ olarak belirlendiği tespit edildiği belirtildi. Bilgili’nin ‘mb06’, Kütük’ün ‘hib006’, Uslu’nun ‘nesibe0634’ kullanıcı adlarını kulanarak sisteme bağlandıkları anlatıldı.

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