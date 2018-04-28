28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Milyonları ilgilendiren tarihi af!

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Milyonları ilgilendiren tarihi af!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, milyonların merakla beklediği imar barışı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milyonları ilgilendiren tarihi af! Milyonları ilgilendiren tarihi af! Milyonları ilgilendiren tarihi af!

İmar barışına Boğaziçi’ndeki mevzuata aykırı yapılar da dahil edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Türkiye’deki yapı sayısının tam olarak bilinemediğini belirterek, “İstisna getirmedik ki tüm yapılar kayıt altına alınsın ve yapı envanteri tutulmuş olsun” dedi.

Milyonların merakla beklediği imar barışına yönelik açıklamalarda bulunan Demirtaş, düzenleme ile Türkiye’deki konut sayısının net olarak ortaya konulacağını söyledi.

"KAYIT AŞAMASINDA İSTİSNA YOK"

“İstanbul Boğazı’nda ‘geri görünüm ve etkilenme bölgeleri’nin dışında mahalleler, şehirler kuruldu. Beykoz, Sarıyer, Üsküdar’da binlerce yapı var” diyen Demirtaş, bu yapıların tamamını kayıt altına alabilmek için bu yola başvurduklarını söyledi.

Başvuruların beyan esaslı olacağını vurgulayan Demirtaş, “Bize müracaat edildiğinde olmayacak bir yere bir şey yapıldıysa onu kayıt altına alacağız, yani kayıt aşamasında istisna yok, ancak belgeyi tapuya çevirirken tekrar bakacağız, abuk subuk yerlere tapu vermeyeceğiz” dedi.

HAZİNE ARAZİLERİ DAHİL OLACAK

Hazine’ye ait arazilerde kaçak inşa edilmiş yapılara da şans verileceğini belirten Demirtaş, “Hazine arazisi üzerindeki yapıları bile kayıt altına alarak onlara da şans veriyoruz. Hazine’ye ‘Arsayı bize tahsis et’, Hazine arazisinin üzerine kurulu yapıda yaşayan kişilere de ‘Bu yapıyı satın al’ diyeceğiz. Bedelini alıp mülkiyet sahibi olduktan sonra diğer işlemleri yapacağız” diye konuştu.

"ZORUNLULUK YOK, BARIŞMAK İÇİN ÇAĞRI"

İmar barışının bir zorunluluk olmadığını vurgulayan Demirtaş, “Vatandaş hiçbir şey yapmayabilir bu bir ‘gel barışalım’ teklifi. Başvuru yaparlarsa yıkım kararı varsa durduracağız, ödenmemiş para cezalarını kaldıracağız. Sanki iskân almış gibi ‘Gel kaydını yap, tapunu al ve otur’ diyoruz. Yeni bir hak sahibi olmayacaklar, imarda ne varsa o olacak. Beyan esaslı olacak. Örneğin diyecek ki ‘3 katlı bina, betonarme yapı, metrekaresi şu.’ Biz de verdiği bilgilerden binanın yapım maliyetini hesap edeceğiz. Yapı kayıt belgesi için yüzde 3, kat mülkiyetine geçtiğinde yüzde 6 bedel ödeyecek” açıklamasında bulundu.

GELİR NASIL KULLANILACAK?

İmar barışından beklenen gelir için iki senaryo hazırlandı. İlk senaryoya göre Yapı Kayıt Belgesi ve kat mülkiyeti başvurusu için toplam 48.6 milyar, ikinci senaryoda ise 68.6 milyar gelir hedefi konuldu. Demirtaş gelirin kullanılacağı alanlarla ilgili şöyle konuştu: “Riskli alanlardaki dönüşümde kamulaştırma, proje bedelleri ve belediyelere faizsiz 3 yıl sonra geri ödemeli kredi olarak kullandırılacak. Yerel yönetimlerle bir araya gelip düzenlemeyi anlatacağız” dedi.

ARSA TAPUSU OLARAK GÖZÜKÜYOR

Demirtaş, düzenlemenin bir binanın bahçesini ya da balkonunu belirtilenden büyük yapanları, 1 kat fazla çıktığı için diğer konutlara iskân alamamış kişileri ilgilendirdiğini belirterek, “Bunlar arsa tapusu üzerinden işlem görüyor. Çözüm olacak” dedi.

HABERTÜRK

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