28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:22Güneş 06:00Öğle 13:08İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 107.614 0.56
  • Altın: 172,176 0.00
  • Dolar: 4,0467 -0.47
  • Euro: 4,9000 -0.62

ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra!

»
CNN International, Amerikan B-52 bombardıman uçaklarının Güney Çin Denizi'ne giriş yaptığını ve Çin'in füze üsleri inşa ettiği Spratly Adası'nın üstünden geçtiğini duyurdu.
ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra!
ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra!

ABD, Pasifik Okyanusu'ndaki rakibi Çin'i kızdıracak bir adım daha attı. CNN International, Amerikan hava kuvvetlerine ait dev savaş uçaklarının Güney Çin Deniziüstünde uçtuğunu duyurdu.

Guam Adası'ndaki üsten kalkan B-52 Stratofortress jetleri, tartışmalı suların üstünde eğitimuçuşu gerçekleştirdi. Ölüm kusma makinesi olarak bilinen B-52'ler, tonlarca bomba taşıyabiliyor ve en büyük stratejik bombardıman uçaklarından biri.

CNN'e bilgi veren ABD ordu yetkilileri, iki jetin Çin'in askeri havalimanı ve füze üsleri inşa ettiği Spratly Adası'nın üstünden geçtiğini söyledi.

Pekin yönetimi, Amerikan savaş uçaklarını engellemek için herhangi bir adım atmadı.

Uluslararası kanal ayrıca, Japonya'ya ait F-15 savaş uçaklarının da tatbikata katıldığını aktarıyor.

Çin ordusu, iki hafta önce Güney Çin Denizi'nde tarihinin en büyük gövde gösterisini yapmıştı. Çin lideri Xi Jinping'in kamuflajla katıldığı deniz tatbikatında uçak gemisi Liaoning'in yanı sıra, 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 savaş uçağı ve 10.000'den fazla asker sahne almıştı.

Açık bir şekilde ABD'ye gözdağı veren Çin, sivil gemilerden de bölgeden ayrılmasını istemişti.

ABD ise, Nisan ayı başında uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'ten 20 dakikada 20 savaş uçağı havalandırmıştı.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan Güney Çin Denizi, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip. Çin'in dışında Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkeler de uluslararası sularda hak iddia ediyor.

Hızla büyüyen Çin ordusu, bu yıl savunmaya 178 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra!ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra!CNN International, Amerikan B-52 bombardıman uçaklarının Güney Çin Denizi'ne giriş yaptığını ve Çin'in füze üsleri inşa ettiği Spratly Adası'nın üstünden geçtiğini duyurdu.
Trump'tan İran resti! Emin olmalıyızTrump'tan İran resti! Emin olmalıyızABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşmanın kaderinin yakında belli olacağını belirterek "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız." dedi.
Dünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklamaDünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklamaDüşman kardeşler Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarihi bir adım atarak bir araya geldi.
Putin'in 'kıyamet' silahı Batı'yı korkuttu!Putin'in 'kıyamet' silahı Batı'yı korkuttu!Rusya’nın yeni nesil insansız denizaltısı Batı basınını telaşlandırdı. ‘Kıyamet silahı’ denilen denizaltı kıtalararası nükleer füzeleriyle 100 metrelik tsunamiler oluşturabilecek kapasitede
Suikast ve sabotajlar dönemi resmen başladıSuikast ve sabotajlar dönemi resmen başladıMike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirildi.
Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye gereken cevap verildiTürkiye'yi tehdit eden ABD'ye gereken cevap verildiSavunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 almaması için tehdit eden ABD'li Bakan Wess Mitchell'e, "Washington'ın uyarılarını önemsemiyoruz" cevabını verdi.
  • Suriye denkleminde yeni hamle27 Nisan 2018 Cuma 07:50
  • 65 yıl sonra tarihi adım! Kim Jong-un Güney Kore’de27 Nisan 2018 Cuma 07:30
  • ABD'den tarihi görüşmesi sonrası ilk açıklama27 Nisan 2018 Cuma 07:30
  • ABD'li senatörler tasarı sundu: Türkiye'ye F-35 verilmesin27 Nisan 2018 Cuma 07:15
  • Öldüğü iddia edilen Hafter ortaya çıktı27 Nisan 2018 Cuma 07:10
  • Pompe'nun ziyaret edeceği ilk 4 ülke!27 Nisan 2018 Cuma 00:13
  • ABD: Çekilme yok, işi daha da büyüteceğiz!26 Nisan 2018 Perşembe 22:52
  • AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan çağrısı!26 Nisan 2018 Perşembe 17:00
  • Yunan yargısından skandal karar!26 Nisan 2018 Perşembe 15:13
  • İsrail'den savaş tehdidi! Bedel ödemeye hazırız26 Nisan 2018 Perşembe 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri