80 bin milis sahaya sürüldü! Şok eden açıklama

İsrail’in Birleşmiş Milletler Elçisi Danny Danon, İran’ın Suriye savaşına en az 80 bin Şii milisin aktardığını söyledi. Danon, söz konusu milislerin başkent Şam’a sadece 10 kilometre uzaklıkta eğitildiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşan Büyükelçi Danny Danon, elinde tuttuğu harita ile hitap ettiği Güvenlik Konseyine İran’ın başkent Şam’a 10 kilometre uzaklıkta eğitim kampları kurduğunu belirtti.
BM'YE SUNDUĞU O HARİTA
Danny Danon: "Şurada görüyor olduğunuz yer İran’ın Suriye’deki üye tedarik merkezi. Suriye’de İran kontrolünde 80 bin Şii militan bulunuyor. Bu üs, Şam’dan sadece 10 kilometre uzakta ve burada Suriye’deki terör faaliyetlerini işlemek için eğitiliyorlar ve bölgeyi geçiyorlar."