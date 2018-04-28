Suudi Arabistan'a patladı! Çok sert sözler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in, hazirandan beri abluka ve yaptırıma aldıkları Katar'ın, Trump'ın talebinin asıl muhatabı olduğu, Suriye'ye asker gönderip Amerikan gücünün masraflarını karşılaması gerektiğini söylemesi, Körfez'i bir kez daha gerdi.

"ARAPLAR ONLARIN SANDIĞINDAN DAHA BİLİNÇLİ"

Terörün finansmanıyla mücadele konferansı için gittiği Paris'te France 24 televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi mevkidaşına da yanıt verdi.

El Sani ''Suudi açıklamasına yanıt vermeye bile değmez. Katar, bu şekilde Arap kamuoyunun aptal yerine konulmasını ve beynini yıkamaya çalışılmasını reddetmektedir. Arap bilinci onların sandığından çok daha büyüktür'' dedi.

"KATAR REJİMİ BİR HAFTADA DEVRİLİR" DEMİŞTİ

Cubeyr, Trump'ın bazı sözlerinden hareketle ''Eğer ABD, Katar'daki Udeyd üssünden çekilirse Katar rejiminin devrilmesi bir hafta bile sürmez. ABD üsten çekilmeden önce Katar Suriye'ye asker göndermeli'' çıkışını da yapmıştı.