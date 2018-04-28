Çin'in Şensi bölgesinde bir okulun çıkışında kimliği bilinmeyen bir kişi çocuklara bıçakla saldırdı. 7 kişi hayatını kaybettiği 19 kişi yaralandığı korkunç olayda, saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.
28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Çin'de okula korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var
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