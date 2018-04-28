Zirvede tarihi karar! 'Artık savaş olmayacak'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yürütülen görüşmeler sonrasında 1950'den bu yana süren iki ülke arasındaki savaşı bu yıl içerisinde tamamen bitirmek ve Kore yarımadasının nükleerden tamamen arındırmak konusunda anlaşmaya vardı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK DEKLARASYON

İki ülke arasında 1950-1953 yılları arasında sıcak savaş yaşanmış, ardından çatışmalar bitse bile iki ülke arasındaki savaş hali günümüze kadar devam etmişti. İki liderin görüşme sonrasında yaptığı ortak açıklamada "kalıcı ve sağlam" bir barışın inşası için çabalanacağı ifade edildi.

DEKLARASYONDA YER ALAN VAATLER

Güney ve Kuzey Kore liderlerinin imza attığı ortak deklarasyonda askeri silahların azaltılması, sınırda barış bölgesi oluşturulması ve diğer ülkelerle çok yönlü görüşmelerin yapılması vaatleri yer aldı.

"BUNDAN BÖYLE SAVAŞ OLMAYACAK"

İki lderin ortak gerçekleştirdiği basın toplantısında düşmanlığı azaltmak için gelecek ay yüksek düzeyli askeri görüşmeler yapılacağı açıklanırken, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak"denildi.

MOON SONBAHARDA PYONGYANG'A GİDECEK, İKİ LİDER DÜZENLİ GÖRÜŞECEK

Moon'un bu sonbaharda Pyongyang'ı ziyaret edeceği ve iki liderin "düzenli olarak görüşeceği ve doğrudan telefon görüşmeleri" yapacağı belirtildi.