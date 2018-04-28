Gülhan Abacı Almanya'da hayatını kaybetti!

Instagram'da sunduğu Make-Up ve makyaj modelleri ile ünlenen Gülhan Abacı, Salı akşamı Hamburg'a doğru küçük Smart aracı ile giderken kaza yaptı. O sırada 120 kilometrelik hız sınırı bulunan yolda 200 kilometre hızla giden beyaz bir BMW, Abacı'nın arabasına arkadan çarptı. Genç kızın aracı yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Arabada büyük hasar oluşurken Gülhan Abacı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Genç kadının arabasına çarpan sürücünün 2.2 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazadan sonra A 1 otobanı saatlerce kapalı kaldı.

Alman basını kazaya geniş yer verdi.

Alkollü sürücü hakkında, adam öldürmeye sebebiyet vermekten soruşturma başlatıldığı açıklandı.