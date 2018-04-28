28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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CHP'nin adayını açıklayacağı tarih belli oldu

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CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday göstereceği gizemini korurken CHP'li Engin Altay adayın isminin belli olacağı tarihleri açıkladı.
CHP'nin adayını açıklayacağı tarih belli oldu
CHP'nin adayını açıklayacağı tarih belli oldu CHP'nin adayını açıklayacağı tarih belli oldu CHP'nin adayını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylarını ne zaman açıklayacakları tarihle ilgili konuştu.

FOX TV'de Çalar Saat programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman açıklayacaksınız?’ sorusuna ‘1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte adayımızı açıklayacağız’ şeklinde cevap verdi.

"SALI SALLANABİLİR"

Altay, "Siyasette imkansız diye bir şey yoktur. Her isim konuşulabilir. Siyasette görüşmem, konuşmam diyorsan siyaset yapma. Ancak çok büyük olasılıkla adayımız CHP üyesi olan bir kişi olacak. Şu anda ben de bilmiyorum. Şunu biliyorum, Türkiye'yi kucaklayıcı, kapsayıcı bir isim olacak. Adayı açıklamak için son güne kadar beklenileceğini tahmin etmiyorum. 1 ile 5 Mayıs arasında açıklanır diye düşünüyorum. Salı önemli bir gün, 1 Mayıs. Salı sallanabilir." ifadelerini kullandı.

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