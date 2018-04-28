AK Parti'de sürpriz aday!

15 Temmuz darbe girişimi esnasında mahallesindeki kadınları toplayarak kamyonla Taksim Meydanı'na getiren Şerife Boz, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz dün İstanbul AK Parti İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Boz, başvuru formundaki görev kısmına "15 Temmuz kahramanı" yazdı. Aday adaylığının vatana ve millete hayırlı olmasını temenni eden Boz, "Seçim kararı alınınca çevremde aday olmamı isteyen çok kişi oldu" dedi. 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir de Niğde'de AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Halisdemir, "Önceliğim hiçbir menfaat gözetmeksizin, milletim için, bayrağım, vatanım için, devletim için ölmekse ölmek" dedi.

TATLISES VE SAKIK DA BAŞVURDU



Sanatçı İbrahim Tatlıses, AK Parti İzmir 1'inci Bölge aday adayı oldu. Tatlıses'in başvuru dosyasını, danışmanı Şule Çınlama, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na teslim etti. HDP'li Ağrı eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın kardeşi Namık Sakık da memleketi Muş'ta AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için müracaat etti. Sakık, "Ülkemizin huzura barışa ihtiyacı var. Bundan dolayı inandığım partiden aday adayı oldum. PKK ve onun maşası olan HDP Kürtleri temsil edemez" dedi.



