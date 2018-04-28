Adaylık için 100 bin imza süreci nasıl işleyecek?

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken YSK, en çok merak edilen seçmenlerin 100 bin imza ile aday gösterme sürecine ilişkin usulleri belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), siyasi partilerin seçim ittifakına ve Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17.00’den sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek. Siyasi partiler, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar YSK’ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı aday gösterme sürecinde sadece bir aday için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak. Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek.

100 BİN İMZA SÜRECİ

YSK, en çok merak edilen seçmenlerin 100 bin imza ile aday gösterme sürecine ilişkin usulleri de belirledi. Süreç, şöyle işleyecek:

- 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişiler, 1-2 Mayıs tarihlerinde YSK’ya başvuruda bulunacak.

- Aday, başvuru sırasında nüfus cüzdanı örneğini, onaylı diploma örneğini, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin 1 aylık brüt tutarının 10 katının (139 bin 160 TL) ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzunu, adli sicil ve arşiv kaydının aslını, 6 adet 4x6 santimetre boyutlarında arka fonu beyaz vesikalık renkli fotoğraflarını ve oy pusulasında yer almak üzere fotoğrafın yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini başvuru dilekçesine ekleyecek.

- Cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyen seçmenler, 4-9 Mayıs tarihleri arasında ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

- Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak.

- Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

- Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için yurtdışı ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak.

- Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek.

- Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak.

- Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

HABERTÜRK