"Yeni bir tarih yazacağız"

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde 24 Haziran seçim tarihini işaret ederek 'Yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız?' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Millete hizmet yolunda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüdünüz. Kadın Kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet getirdiniz. Ak kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz.

Sizler girişimci ruhu ile gözü pek projeler üreten ekonomiye yön veren kobilerimizin yöneticilerisiniz. Değerli kardeşlerim 24 Haziran'da erken seçime gidiyoruz.

16 yılda vatandaşımızın gönül rızasını alabilmek için gece demeden gündüz demeden çalıştık. Karşımıza çıkan engelleri birer birer kaldırarak bugünlere geldik. En zor zamanlarımız da bile milletimizi kadınlarımızı yanımızda bulduk. AK Parti Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek görüyor muhabbetle karşılanıyor.

24 Haziran'da tekrar millete gidiyoruz. 15 Temmuz'da alçaklara karşı dimdik dururken meydanları yarısı kadınlarımızdı. Allah sizden razı olsun. AK Parti'nin başarısının arkasındaki gerçek mimarlarsınız.

AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

YENİ BİR TARİH YAZMAYA HAZIR MISINIZ?

İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Burada konuşmamızı yaptıktan sonra İzmir'e geçiyoruz. Bundan böyle Anadolu kazan biz kepçe karış karış dolaşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin 100. yılında büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu ülkenin esenliği için sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum.