28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok sert gönderme!

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F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok sert gönderme!
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı almasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok sert gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok sert gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok sert gönderme!

 

İşte Vefa Küçük'ün sözleri:

"Beşiktaş'ın maça çıkmama kararına saygı duyuyorum. Peki 3 sene önce biz ne yaptık? Otobüsümüz kurşunlandı. O dönem başkanımız liglere ara verilmesini talep etti. Fakat biz Divan Kurulu olarak yönetimimize lige devam etme önerisinde bulunduk. Yönetimimiz bizim önerimizi dikkate aldı ve lige devam ettik. Aradan 3 yıl geçti ama hala failler bulunmadı. Biz ölümle burun buruna gelmemize rağmen aklıselim davrandık. Fakat diğer kulüp (Beşiktaş) maça çıkmama kararı aldı. Biz ölüm tehlikesi atlatmamıza rağmen devletimize güvendik. Takdir kamuoyunun."

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