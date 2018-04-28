Dev maç öncesi alarm! Sıkıyönetim...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, Aslantepe'de sıkıyönetim ilan etti. Salı günkü yönetim kurulu toplantısında ilk gündem maddesi derbi için alınacak güvenlik önlemleri oldu. Konuşulan tüm konular bir bir uygulanmaya başlandı ve çarşamba gününden itibaren Türk Telekom Stadı içinde kuş uçurtulmuyor…

EKSTRA ÖZEL GÜVENLİK OLACAK

Öyle ki TT Stadyumu içindeki müzeyi gezmeye ve stat içindeki GS Store mağazasına alışveriş yapmaya gelen taraftarların arabaları didik didik aranıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimalini böylece sıfıra indirdi. Beşiktaş derbisinde Kadıköy'deki gibi tribün olayı yaşanmasını istemeyen Galatasaray yönetimi bunun için de tedbirini alıyor. Türk Telekom Stadı'nda Siyah-beyazlı takımın oturacağı yedek kulübesi arkasına, 4 korner direğine en yakın olan bölümlere ekstra özel güvenlikler yerleştirilecek ve sahaya yabancı madde atılmasının önlemi alınacak.