F.Bahçe kritik deplasmanda! Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.
Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasında Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa'da önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor.
Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-2 kazanmıştı.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS 1
Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa: Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman