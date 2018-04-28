28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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G.Saray'dan derbiye dev prim!

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G.Saray'dan derbiye dev prim!
Galatasaray yönetimi, kritik Beşiktaş derbisi için 1 milyon dolarlık prim belirledi.
G.Saray'dan derbiye dev prim! G.Saray'dan derbiye dev prim! G.Saray'dan derbiye dev prim!

 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında puan başı prim sistemine geçen Aslan'da, Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı. Sportif AŞ. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Başkan Mustafa Cengiz özel olarak görüşüp en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı.

Beşiktaş galibiyetinin önemi, ekstra prim uygulaması ile takımdaki futbolculara daha iyi anlatılacak. Böylece sahada ekstra motive olacaklar.

HEM PUAN BAŞI HEM EKSTRA

Derbi öncesinde prim tutarı ise şu anda sır gibi saklanırken Galatasaray sahaya çıkmadan önce oyunculara duyurulacak. Sarı-Kırmızılı takım eğer Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarırsa hem sözleşmelerdeki puan başına alacakları prim miktarını hem de derbi için belirlenen galibiyet ödülünü kazanacak. Yani takıma toplamda 4 milyon lira ekstra bir ödeme yapılacak. 

Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Cim-Bom'da tüm hesaplar sezon sonunda şampiyonluk üzerine kuruldu. Çünkü yarış zirvede bitirilirse kasaya büyük paralar girecek.

KAZ GELECEK YERDEN ESİRGEMEDİ

Sezon sonunda mutlu sona ulaşılması halinde öncelikle TFF'den şampiyonluk primi kazanılacak. Aynı zamanda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiş vizesi alınacağı için büyük paralar Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girecek. Bu nedenle dağıtılacak 1 milyon dolarlık prim, kağıt üstünde fazla gözükse de uzun vadede gelecek paranın yanında hiçbir şey değil. Aynı zamanda Mustafa Cengiz, mayıs ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor. Şampiyonluk kupasının kalkması halinde yeniden Başkanlığa seçilme şansı artacak. Rakipleriyle de fark açılacak.

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