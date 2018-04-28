Euroleague Final Four eşleşmeleri belli oldu!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.
Play-off çeyrek final maçları sonunda Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı; Zalgiris, Olympiakos'u; CSKA Moskova, Khimki'yi; Real Madrid ise Panathinaikos Superfoods'u 3-1'le geçerek Dörtlü Final'e kaldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Doğuş, Litvanya ekibi Zalgiris'le; Rus temsilcisi CSKA Moskova ise İspanyol takımı Real Madrid'le eşleşti.
Stark Arena'da yapılacak organizasyonda yarı final maçları 18 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00 ve 21.00'de oynanacak. İlk günün kazananları, 20 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Üçüncülük maçı ise TSİ 17.00'de yapılacak.