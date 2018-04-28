Göztepe Avrupa aşkına! 5 gollü şov!

Göztepe ve Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi, Göztepe karşılaşmada 5-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Göztepe, karşılaşmaya hızlı başladı, 11 ve 45. dakikalar Ngando'nun golleri ile 2-0'lık üstünlüğü sağlarken, Ghilas'ın 64 ve 77. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı.
67. dakikahada Halil Akbunar yerine oyuna giren Senegalli golcü Demba Ba'nın 80. dakikada bulduğu gol ile farkı 5'e çıkaran Göztepe bu skorla maçı tamamladı.
Göztepe bu skorla ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşirken Karabükspor 18. sırada kaldı.