28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:22Güneş 06:00Öğle 13:08İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 107.614 0.56
  • Altın: 172,142 -0.02
  • Dolar: 4,0467 -0.47
  • Euro: 4,9000 -0.62

ABD kara kara düşünüyor! En güçlü silahı Putin esir aldı

»
ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esed güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti.
ABD kara kara düşünüyor! En güçlü silahı Putin esir aldı
ABD kara kara düşünüyor! En güçlü silahı Putin esir aldı ABD kara kara düşünüyor! En güçlü silahı Putin esir aldı ABD kara kara düşünüyor! En güçlü silahı Putin esir aldı

 Uzmanlar 'esir' olarak tanımladığı füzeyi deney tavşanı olarak kullanacak ve savunma mekanizmasını araştıracak.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini incelemeye alıyor.

'İMHA ETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ'

Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

Ele geçirilen füzelerin ‘deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun ‘esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu!Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu!Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, dün gerçekleştirilen tarihi zirve ile Güney Kore'de bir araya geldi.
ABD kara kara düşünüyor! En güçlü silahı Putin esir aldıABD kara kara düşünüyor! En güçlü silahı Putin esir aldıABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esed güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti.
Göreve gelir gelmez tek derdi S-400 olduGöreve gelir gelmez tek derdi S-400 olduABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel’de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararına ilişkin "Amerika’nın kaygılarının ciddiyeti" konusunda uyarıda bulunda, "Türkiye'nin S-400 almasın" dedi.
Sözleri sonrası salon buz kesti! Kendi kendine...Sözleri sonrası salon buz kesti! Kendi kendine...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki bir toplantıda aldığı notları konuşma sırası geldiğinde okuyamayınca kendi kendini azarladı.
Rusya ve Çin'den ortak hamle! BaşlıyorRusya ve Çin'den ortak hamle! BaşlıyorRusya ve Çin, Çin'in doğusunda Baltık Denizi kıyısındaki Shandong Eyaleti'nde Joint Sea 2018 deniz tatbikatını gerçekleştirecek.
Gülhan Abacı Almanya'da hayatını kaybetti!Gülhan Abacı Almanya'da hayatını kaybetti!Almanya'nın Hamburg Kenti'nde yaşayan Eyalet Milletvekili Kazım Abacı'nın 30 yaşındaki model yeğeni Gülhan Abacı trafik kazasında hayatını kaybetti.
  • Zirvede tarihi karar! 'Artık savaş olmayacak'28 Nisan 2018 Cumartesi 11:33
  • Dünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklama28 Nisan 2018 Cumartesi 11:33
  • Çin'de okula korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var28 Nisan 2018 Cumartesi 11:32
  • Suudi Arabistan'a füze saldırısı!28 Nisan 2018 Cumartesi 11:32
  • ABD'den İran açıklaması: Mümkün görünmüyor28 Nisan 2018 Cumartesi 11:31
  • Suudi Arabistan'a patladı! Çok sert sözler28 Nisan 2018 Cumartesi 11:31
  • 80 bin milis sahaya sürüldü! Şok eden açıklama28 Nisan 2018 Cumartesi 11:30
  • ABD, gizli görüşmenin fotoğraflarını yayınladı!28 Nisan 2018 Cumartesi 11:30
  • Putin'den ürküten talimat! Haritalar değişiyor28 Nisan 2018 Cumartesi 10:20
  • ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra!28 Nisan 2018 Cumartesi 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri