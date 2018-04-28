28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Aziz Yıldırım: 'Ali Koç ile 6 yıl boyunca...'

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Aziz Yıldırım: 'Ali Koç ile 6 yıl boyunca...'
Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran'da ayında yapılacak kongresinde, başkan adayları olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi.
Aziz Yıldırım: 'Ali Koç ile 6 yıl boyunca...' Aziz Yıldırım: 'Ali Koç ile 6 yıl boyunca...' Aziz Yıldırım: 'Ali Koç ile 6 yıl boyunca...'

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu seçimli olağan toplantısında, divan başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u aynı anda kürsüye davet etti.

İki başkan adayının "birliktelik pozu" vermesini isteyen Vefa Küçük'ün davetini Yıldırım ve Koç kabul etti.

Kürsüye gelen Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirlerine sarılarak basın mensuplarına poz verdi.

Bu sırada bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti.

"Yeni bir süreç başlıyor. Ali Bey benimle 6 sene çalıştı. Tek isteğim var. Yargıtay kararıyla beraat etmek. Bunu ilk defa bugün de söylemiyorum. Benim 20 yıldır onurla şerefle yapmış olduğum Fenerbahçe Başkanlığı, aileme bırakabileceğim en büyük mirastır. Benin koltuktan gitmemek gibi bir düşüncem yok. Fenerbahçe'yi halka açtık. Aziz Yıldırım ve benimle o dönemde yönetimde olan herkes Yargıtay'dan beraat edecek. Fenerbahçe'nin üzerindeki kara leke de kalkmış olacak. Benim mücadelem budur. Fenerbahçe'de başkan olup olmamak gibi bir beklentim, isteğim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım."

Ali Koç ise "Başkanımızın üzerine burada konuşmak olmaz." demekle yetindi.

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