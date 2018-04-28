28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu!

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, dün gerçekleştirilen tarihi zirve ile Güney Kore'de bir araya geldi.
Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu!
Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu! Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu! Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu!

 

Yıllar süren gerilimden sonra düşman kardeşler arasında gerçekleşen ve dünyanın merakla beklediği zirve dün gerçekleşti. Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin verdiği samimi fotoğraflar ve alınan kararlar herkesin gözünü diktiği tarihi zirveye damgasını vurdu. İki ülke arasındaki zirvede, dünya basınının dikkati çeken bir başka konu daha vardı. Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong...

TEK KADIN TEMSİLCİ

İki ülke arasındaki görüşmelere katılan 6 temsilci arasında tek kadın görüşmeci olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, zirvenin gündemine oturdu.

KARDEŞİNİN YANI BAŞINDAN HİÇ AYRILMADI

Panmumjom’daki Ateşkes Köyü'nde gerçekleştirilen müzakerelerde Kim Yo Jung, kardeşi Kim'e birçok konuda yardım ederken görüntülendi. Kuzey Kore liderinin ziyaretçi defterini imzalayacağı sırada kalemi ona kız kardeşi vermiş, ağaç dikme seremonisinde Kim'in elleri kirlenmesin diye beyaz eldiven giydirmişti.

ÜLKE YÖNETİMİNİ DEVRALMIŞTI

Kim Jong-Un 2014 yılında şeker hastalığı sebebiyle rahatsızlandığı bir dönemde, ülke yönetimini kız kardeşi devralmıştı. İngiliz Independent gazetesi, Kim Yo Jung'un tarihi müzakerelerdeki varlığı hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu. Gazete, ülkesinde halihazırda en büyük ikinci siyasi figür olan Kim Yo Jung'un bu müzakerelerde gösterdiği çaba ve gayretiyle bu rolünü daha da güçlendirdiğini yazdı.

"KİM JONG-UN AKIL HOCASI"

Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerden olan Şarku’l Avsat da, Kim Yo Jong’un Kuzey Kore lideri ağabeyi Kim Jong-Un’ın "akıl hocası" olduğuna inanıldığını yazdı.

Gazete özellikle de geçtiğimiz ekim ayında Kuzey Kore’nin en üst karar merceği olan Siyasi Büro’nun alternatif üyesi olarak yeni görevini üstlenmesinin ardından Kim Yo Jong, ağabeyinin iktidarındaki pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığını ileri sürdü.

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