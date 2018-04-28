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Ankaragücü ve Rizespor Süper Lig'de!

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Ankaragücü ve Rizespor Süper Lig'de!
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanan maçlar sonucunda Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Ankaragücü ve Rizespor Süper Lig'de! Ankaragücü ve Rizespor Süper Lig'de! Ankaragücü ve Rizespor Süper Lig'de!

 

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı ve Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. Çaykur Rizespor ile Ankaragücü, bitime bir hafta kala resmen Süper Lig'e yükseldiler.

ÇAYKUR RİZESPOR BİR SENE SONRA SÜPER LİG'DE

İbrahim Üzülmez yönetimindeki Çaykur Rizespor, Ümraniyespor deplasmanında 30. dakikada Robin Yalçın'ın golüyle kazandı ve bitime bir hafta kala şampiyonuluğunu ilan ederek 66 puanla Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Çaykur Rizespor bir yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü. 

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez karşılaşmanın ardından "Bu işin meyvesini almak bizi çok mutlu etti. Bu kentin, camianın yeri Süper Lig. Aslan gibi oyuncu grubum bunu hak etti." dedi. 

ANKARAGÜCÜ 6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

İsmail Kartal'ın başında olduğu Ankaragücü, küme düşen Manisaspor'u deplasmanda 47. dakikada Lanre Kehinde, 53. dakikada Umut Nayir (penaltı) ve 90. dakikada Enes Kubat'ın golleriyle 3-0 yendi ve 62 puanla ikinciliğini garantileyerek Süper Lig'e 6 sene sonra geri döndü.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından "Maddi, manevi bir sürü sıkıntı yaşadık ama inancımızdan geri durmadık. Sonuna kadar başaracağımıza inanıyorduk. Bize inanan harika Ankaragücü taraftarına, camiasına Süper Lig'e çıkışımız hayırlı olsun. Ankaragücü'nün bu şampiyonluğunun irdelenmesi gerekiyor. Belki de üniversitelerde anlatılacak hikayelerle dolu bir şampiyonluk bu. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

TFF'DEN Ç.RİZESPOR VE ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMASI

"Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan 33. Hafta karşılaşmaları sonunda normal sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Çaykur Rizespor şampiyon, MKE Ankaragücü ise lig ikincisi olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz.

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