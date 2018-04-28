28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe geçeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Kongresinde, "Biz başkaları gibi sandıktan istediği çıkmayınca milleti suçlayan bir parti asla değiliz. Bizde darılma, küsme yok. Onlar gibi olmayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe geçeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe geçeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe geçeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe geçeceğiz

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. MHP ile oluşturduğumuz Cumhur ittifakının 24 Haziran'da bir tarih yazmasını arzuluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

1919-1922, 2016-2018 bütün bunlar bir mücadelenin eseri. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz Allah'ın izniyle devam edecek. Kardeşlerim birazdan İzmirli kardeşlerimle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz.

Gerek salonun içindeki şu heyecan gerek dışardaki coşku bize umut aşılıyor. Bugün bu salonda da 16 Nisan'daki ataleti üstünden atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum. Bunu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum.

BİZE DURMAK YOK

24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde bir mülakat olacaktır. İzmir'i AK Parti siyasetinin bir lokomotifi hale getirmeden bize durmak yok. Yapmamız gereken şey İzmirli kardeşlerimize kendimizi daha doğru anlatmaktır. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket olmadık. Bizim lügatimizde millete küsme gibi bir kavrama rastlayamazsınız. Biz başkaları gibi sandıktan istediği çıkmayınca milleti suçlayan bir parti asla değiliz.

Bugüne kadar çalışmadan, emek dökmeden elde ettiğimiz hiç bir başarı, hiçbir zafer hatırlamıyorum. İzmir'de çok çalışıp zafere ulaşacağız. 24 Haziran'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Gerek gündemle ilgili, gerek seçimlerle ilgili düşüncelerimi mitingde aktaracağım. Seçim takvimimize göre her günümüzü dolu dolu geçireceğiz. Gençler siyaset tek kişilik bir oyun değildir, siyaset bir ekip işidir, bir organizasyon işidir. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle aynı tempoyla çalışması gerekmektedir.

Seçim kampanyaları tembellik yapan ya da kasıtlı olarak sabote edenleri ayıklamanın bir vesilesi olacak. 

REKOR BİR OYLA SİYASET TARİHİNE GEÇECEĞİZ

Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsımın Türkiye genelinde, milletvekili adaylarımızın da kendi illerinde yürüteceği çalışmaların merkezinde tabi ki teşkilatlarımız var.

24 Haziran'da her iki seçimde de rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum. Ve MHP ile oluşturduğumuz bu cumhur ittifakının 24 Haziran'da bir tarih yazmasını arzuluyorum.

 

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