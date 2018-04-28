Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm televizyon kayıtlarında var yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugüne kadar İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum. İzmir'le bu defa aramızdaki bütün perdeleri kaldıracağız, zincirleri kıracağız. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir.

İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir inşallah, 24 Haziran'da şahlanışın sembolü olarak da tarihe geçecektir. Benim 2023 hedeflerine birlikte yürümek istediğim İzmir karşımda.

AK PARTİ'NİN HİÇ BİR BASKISI OLMAMIŞTIR

Korku ve kara basan gibi İzmir'in üzerine çökenler İzmir'e ne verdi? AK Parti'nin İzmir'e bir zararı dokunmuş mudur? AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur? Biz demokrasinin bu ülkede tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Vatandaşlarımız hangi kesimden olursa olsun, bunları savunmak suç mudur? Türkiye'nin bütün şehirlerini, tüm bireyleri ile kaldırmak, herkesin kalkınmasını sağlamak suç mudur? Bunlar suçsa, bizim suçumuz çok büyük. Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttük. Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar. Partimizin programında laikliği teminat gördüğümüz açıkça yazıyor. Biz ısrarla birilerinin yaptığı gibi sürekli laikliğin kullanılarak örselenmesine de karşı çıktık.

DARBEYE KARŞI ÇIKAN DEĞİL ASIL SEN DARBECİSİN

Biz dinin siyasete alet edilmesine karşıyız. Milletimizin dini hassasiyetlerini örgüt çıkarları için kullananlara biz karşı koyduk. Ben Marmaris'ten, İstanbul'a hareket ettim, 10 binler oradaydı. 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar korumaya almış. Bakırköy'e Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Tankların üstüne ilk ben çıkarım diyen, tankların yanında duruyor. Tüm televizyon kayıtlarında var yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin.

Başbakana tünellere saklandı diyorlar. Tünele saklanacak birisi varsa o da başınızdakidir. Biz başbakanla sürekli haberleşerek süreci yönettik. Biz o gece ölümü korkuttuk. Bizim verecek bir canımız var. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte tarihi bir şamar vurduk. CHP'yi bu örgütün saflarında üstümüze yürürken gördüm. CHP aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa sözcüsü durumundadır. Afrin'e gitmeyin dedi, nasıl gitmeyelim. Sürekli taciz ateşi var, zulm var. Ona kalsa Gabar'a, Cudi'ye gitmeyin, bırakın der. Bay Kemal karışma, biz bu topraklarda en ufak bir parselasyona izin vermedik vermeyeceğiz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4305 oldu. Bay Kemal, bırakalım mı? Bırakmayacağız. Biz şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

BİR TEZGAH KURMUŞLAR Kİ...

16 Nisan'da yeni sisteme geçme kararını verdik. Muhalefetin aradan geçen süreçte millete ne söyleyecekleri, hazırlıkları olmadığı ortada. Biz 2019'da yapılacak diye hareket etmemize rağmen çoktan göreve başlamıştık. Seçim ittifakları meselesini bile hukuki bir çerçeveye kavuşturarak, Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bunları yaparken amacımız ne, cumhurun ittifakı, yani halkın ittifakını sağlamak. Öyle bir tezgah kurmuşlar ki, sar bana bir 15 mebus diyor, öteki daha laf ağızdan çıkmadan gönderiyor. Git, sözde bir parti var, hadi bakalım diyor. Baktım koltuklar bomboş, 15 kişi sözde partiye katılmamışlar, böyle demokrasi olur mu? Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını sen yapacaksın. Sen o milletvekillerini pazarlayan olamazsın. Tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştı, şimdi bir de Bay Kemal ile yazdı. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz, bu kadar çabuk olmaz. Bunlar siyaseti millete hizmet için değil, göbeklerinden bağlı mahfiller için yapıyorlar. Sanıyorlar ki Erdoğan olmasa bunları millet seçecek. Erdoğan'ı soroslar getirmedi, milletim getirdi, milletim alır.

SANATÇILARIMIZLA BİR OLDU!

Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstad yaylaları söylüyor. Burada da söyler misin? Biz sanatçılarımızla birlikte bir olduk, iri olduk, diri olduk. O da gidecekmiş diye duyduk, gitsin dedik. Bizim kadar gidemese de gitti. Tayyip yürüdü, o da yürüdü arkasından. AK Parti'nin seçim başarıları anasının ak sütü gibi helaldir. Biz de onlar gibi 5 dönüm bostan yan gel yat Osman desek, milletimiz bize de kapıyı gösterir. Şu susuz İzmir'e suyu getiren biziz ya. Talimat verdim DSİ'ye suyu getirdik ya. Kurumuş Ödemiş'deki ovayı biz suladık ya. Biz dertliyiz ya.

İZMİR İSTANBUL ARASI 3 BUÇUK SAAT OLACAK

Osmangazi'den geçerken bir başka oluyoruz değil mi, aman yarabbi. İstanbul - Bursa 1 saat 15 dakika. Peyzaj bittiğinde zevk için seyahat edeceksiniz, buraya geldik. Kardeşlerim 15 sene önce şu koca İzmir'in doğru dürüst bir havalimanı var mıydı? Biz geldik Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık. Ege'nin incisi İzmir'e daha öncekiler yaptılar mı? Ama biz yaptık.