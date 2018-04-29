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Firar timine baskın!

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Firar timine baskın!
FETÖ’nün bilgi işlem mesulü, yurtdışına kaçmaya çalışan başka bir örgüt mensubuna para ve telefon verirken suç üstü yakalandı
Firar timine baskın! Firar timine baskın! Firar timine baskın!


FETÖ/PDY'nin firari isimlerinin yurtdışına kaçırılması işlemlerini organize eden örgütün jandarma yapılanmasındaki önemli isimlerinden biri suçüstü yakalandı. Şüpheli Cihat Yiğit, İstanbul Ümraniye'de nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Örgütün yurtdışına kaçırmayı planladığı bir isim geçtiğimiz günlerde gece 01.30 sularında Whatsapp üzerinden arandı. Kaçırılması planlanan kişiye örgütün telefon ve bir miktar para ulaştırılacağı, ardından da kaçış işleminin gerçekleştirileceği belirtildi. İstanbul polisinin buluşmayı takip altına alması üzerine, 2 örgüt üyesi Ümraniye ilçesi Namazgâh Camisi'nin arka sokağında buluştu. Kaçırılması planlanan FETÖ şüphelisine siyah bir telefon ve bir miktar euro uzatan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçmak istedi. Buluşmayı takip eden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek Fırat kod adlı Cihat Yiğit'i yakaladı. Şüphelinin, örgütün jandarma yapılanmasının bilgi işlem mesulü olarak görev yaptığı, asıl mesleğinin ise bir devlet okulunda bilgisayar öğretmenliği olduğu öğrenildi. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Yiğit Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusu ardından tutuklandı.
 

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