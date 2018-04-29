Kocaman'dan BJK'ya gönderme!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Maçla ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Ligin sonuna giderken en kritik hafta olarak gözüküyordu. Galatasaray - Beşiktaş maçı ve Başakşehir'in de zorlu bir deplasmanı var. Bunun öncesinde kazanmak istiyorduk. Kendi sahasında ortalama olarak 2 civarında gol atan ve 1,5 civarında da gol yiyen bir takımla oynayacaktık. Böyle bir takım karşısında oyunu oynamak istediğimiz gibi oynayamadık. Maçın içeresinde ilk yarıda hızlı ataklar yaptılar ve üç tane tehlikeli atakları oldu. İlk yarıda 4-5 tane doğru atak şansı bulabildik ve bunlardan bir tanesi gol oldu. İkinci yarıda Kasımpaşa agresif başladı ve gol buldu. Biz çok geride kaldık. Pozisyonlara girecekleri ve gol bulabilecekleri gözüküyordu. Golden sonra Şener Özbayraklı'nın mükemmel golü bizi oyunun içerisinde tuttu. Sonrasında farkı arttırmayı başardık ve pozisyonlar bulduk. Kalan haftalar öncesinde kuvvetli bir rüzgar aldık. Pazar günkü maçların ardından neler olacak göreceğiz." dedi.

"Ben Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum"

Beşiktaş'ın kupadaki maça çıkmama kararını değerlendiren Aykut Kocaman, "Hislerimle söylüyorum, maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı yumuşatmak için hem de farklı bir takım yerlere mesajlar gönderdiklerini düşünüyorum. Çok net 'Gelmeyeceğiz' diyorlar ama bana pek inandırıcı gelmiyor." dedi.



Sözlerine devam eden Aykut Kocaman "Aslında olması gereken oldu. Olması gereken Beşiktaş'ın hükmen mağlup olmasıydı. Hakemin tatil olması için zorlama karar vermesi, Beşiktaşlı futbolcuların içeri girmesi, Şenol Güneş'in başının yarılmadığı halde başının yarıldığının söylenmesi... Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu ama ben böyle bir şey söylemek istemedim. Beşiktaş çıkar ve bizi yenerse ilk tebrik eden ben olacağım. Bunun bir karar olduğunu düşünmüyorum. Oynamayacakları bana pek inandırıcı gelmiyor." ifadelerini kullandı.