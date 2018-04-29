Bedellide yeni umut!

Sosyal medyada bedelli askerlik taleplerine ilişkin kampanyalar devam ederken Başbakan Binali Yıldırım’ın önceki akşam katıldığı televizyon programında, “Bakış açım müspet; ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Bu da tabii toplumsal talep. Biz Türkiye olarak askerlikte yavaş yavaş profesyonelliğe gittik 15 Temmuz’dan beri. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus ve buradan ele edilen kaynağın savunma sanayisini güçlendirmek için kullanılması gerekiyor” dedi.



FİKRİ IŞIK: HÜKÜMETİMİZ DEĞERLENDİRİR

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da dün sorular üzerine “Başbakanımız, bu konuya ‘müspet bakıyorum’ dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirmenin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır” dedi.

TBMM 15 MAYIS'A KADAR AÇIK

Arka arkaya gelen bu açıklamalar bedelli askerlikle ilgili yasal düzenleme yapılabileceği beklentisini artırdı. Bedelli askerlik önceki akşam ve dün sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesinde bedelli askerlik düzenlemesinin Meclis’ten çıkarılıp çıkarılmayacağı de merak konusu oldu. 2 Mayıs’ta yeniden çalışmalarına başlayacak olan TBMM’nin 15 Mayıs’a kadar açık kalması bekleniyor. Bu süreç içinde bedelli askerlik için bir adım atılması halinde düzenleme yasalaştırılabilecek. Ancak yetişmemesi halinde hükümet, Meclis’ten kanunla alacağı “yetki” çerçevesinde bedelli düzenlemesini hayata geçirebilecek.

10 KEZ ÇIKARILDI

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için farklı zamanlarda 10 kez çıkartılan bedelli askerlikten, bugüne kadar yaklaşık 400 bin kişi yararlandı. İlk olarak 1987’de kartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalandı. 1992’de yeniden gündeme gelen bedelli askerlikten ise 35 bin 111 kişi faydalandı. Bu rakam 1999’da 72 bin 290; 2011’de 69 bin 073; en son 2014’te 203 bin 824 kişiye ulaştı. 2011’de uygulamadan 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014’te 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

Daha önceki uygulamaya bakılarak, çıkması beklenen bedelli askerlik kanunun da 1 Ocak 1992 ve öncesinde doğan vatandaşları kapsayacağı yorumu yapıldı. Ancak yaş sınırı ile ödenecek paranın miktarı yasa ile belirlenecek.

YAŞ 25, BEDEL 15

Başbakan Yıldırım’ın “bedelli askerlik” açıklamasının ardından uzun bir süredir, bedelli askerliğin çıkması için sosyal medyadan kampanya düzenleyen grupların paylaşımları da arttı. Bedelli askerlik dün de en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürdü. Sosyal medyada bedelliyle ilgili yorumlarda 25 yaş sınırı ve 15 bin lira tutar beklentisini yansıtan “Yaş 25, bedel 15” sloganı öne çıktı.



BAŞBAKAN BİR ÇALIŞMA VAR DEMEDİ



Gün boyu tartışılan konuyla ilgili akşam NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü şunları söyledi: “Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar; Başbakanımız da ‘Bu konuda benim düşüncem müsbet’ dedi. Yani Başbakanımız, bizim gündemimizde bir düzenleme, çalışma var gibi bir ifade kullanmadı. Yani kişisel fikrini beyan etti. Peki bizim gündemimizde böyle bir düzenleme var mı? Şu anda bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok.”