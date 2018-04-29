Başbakan tarih verdi! 10 gün içinde çıkıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin genelinde yaşanan imar sorunlarını çözecek düzenlemeyi 10 gün içerisinde çıkaracaklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Özel Meclis toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, imar barışı konusunda açıklamalarda bulundu.

"10 GÜN İÇERİSİNDE İMAR BARIŞINI ÇIKARIYORUZ"

İzmir'deki konutlarının yüzde 62'sini ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapacaklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır. Vatandaşımızla barışıyoruz ve bundan sonra da şehirlerimizin daha güzel inşa edilmesi, imar edilmesi için de gereken titizliği gösteriyoruz. Bu bir imar affı değildir, bu imar barışıdır. Mevcut durumu bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil etmektir. Ama vatandaşlarımız eğer binasını yenilemek istiyorsa, kentsel dönüşüme tabi tutmak istiyorsa, gereken bütün imar izinlerini alacak ve buna göre depreme dayanıklı imar planlarına uygun olarak yeniden yapabilecek. Bu Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir."

'2020'DE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Yıldırım, son 15 yılda Türkiye'de 10 milyonun üzerinde vatandaşa istihdam sağladıklarını, İzmir'in bundan aldığı payın 485 bin kişi olduğunu anlattı. İzmir'in gerek küresel yatırımcılar, gerekse yerli yatırımcılar tarafından tercih edilen bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, İzmir'in tarım, turizm, sanayi ve eğitim şehri olduğuna işaret etti. Yıldırım, İzmir'in potansiyeline katkı sağlamak amacıyla 15 yıldır büyük projeleri hayata geçirdiklerini, halen yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyolunu 1,5 sene içinde, Ankara-İzmir hızlı tren projesini de 2020 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını aktardı.

İzmir'e hizmetlerinin devam edeceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Her ne kadar son başbakan olsak da İzmir'e olan sevgimiz, hizmetimiz son olmayacak, bundan sonra devam edecek." dedi.