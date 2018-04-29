29 Nisan 2018 Pazar13 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:21Güneş 05:58Öğle 13:08İkindi 16:56Akşam 20:05Yatsı 21:36
    • 27°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 107.614 0.56
  • Altın: 172,142 -0.02
  • Dolar: 4,0467 -0.47
  • Euro: 4,9000 -0.62

Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

»
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarını yürüttüğü dönemde bazı kurumlardan olağandışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.
Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor
Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçim kampanyalarında, bazı kurumlardan olağan dışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’a yakınlığı ile bilinen Olivier Ginon’un organizasyon şirketi GL tarafından Macron’a yüzde yüz indirimli olarak miting alanı kiraladığı Fransız basınında yer aldı. Bununla birlikte aynı şirketin Macron’a seçim kampanyalarında kullanılacak teçhizatların kiralanması konusunda da ciddi bir indirim yaptığı ortaya çıktı. Ulaşılan verilere göre Macron’un, 2016’nın Aralık ayında, 39 bin 490 Euro maliyeti olan teçhizatları, 9 bin Euro’ya kiraladığı ortaya çıktı.

Siyasi Finansman ve Kampanya Hesapları Ulusal Komisyonu (CNCCFP) tarafından sorgulanan GL Organizasyon ise şirketi bu indirimin “olağan” olduğunu söyledi. Öte yandan böyle bir indirimden yararlanmamış olan adaylar yaptıkları açıklamada böyle bir indirimin yasak olduğuna dikkat çekerek yaşananların adayın seçilme hakkının yok olmasına sebep olabileceğini belirtti.

Elysee Sarayı’ndan gelen açıklamaya göre ise yapılan indirimlerin Emmanuel Macron’un siyasi hareketi tarafından pazarlık yapılarak sağlandığı savunuldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İki lideri arayıp bildirdi: Baskıya devam!İki lideri arayıp bildirdi: Baskıya devam!Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı telefon görüşmelerinde, diplomatik süreçler devam ederken Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasının sürdürülmesi konusunda vurgu yaptı.
Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyorMacron yolsuzluk yapmakla suçlanıyorFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarını yürüttüğü dönemde bazı kurumlardan olağandışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.
"Artık patron değiiz, zayıflıyoruz!""Artık patron değiiz, zayıflıyoruz!"Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 'Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz' dedi.
Yunanistan fena karıştı!Yunanistan fena karıştı!Yunanistan’da ırkçı Altın Şafak partisi üyesinin bir rock şarkıcısını öldürmesiyle başlayan yargı sürecinde, parti üyelerinin polisle işbirliği yaptığı anlaşıldı. Yunan İçişleri Bakanlığı devreye girdi
BAE ve Suudi Arabistan'dan PKK oyunu!BAE ve Suudi Arabistan'dan PKK oyunu!BAE ve Suud ittifakı Suriyeli muhalif grupları hedef alan sabotaj faaliyetlerini sürdürüyor. Muhalifler, bin dolar maaş vaadi ile PKK bölgesine gönderilmeye zorlanıyor, bazı grup yöneticileri ise suikast ve ölümle tehdit ediliyor.
Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu!Kim Yo Jung, tarihi zirveye damgasını vurdu!Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, dün gerçekleştirilen tarihi zirve ile Güney Kore'de bir araya geldi.
  • ABD kara kara düşünüyor! En güçlü silahı Putin esir aldı28 Nisan 2018 Cumartesi 13:40
  • Göreve gelir gelmez tek derdi S-400 oldu28 Nisan 2018 Cumartesi 12:56
  • Sözleri sonrası salon buz kesti! Kendi kendine...28 Nisan 2018 Cumartesi 12:54
  • Rusya ve Çin'den ortak hamle! Başlıyor28 Nisan 2018 Cumartesi 11:35
  • Gülhan Abacı Almanya'da hayatını kaybetti!28 Nisan 2018 Cumartesi 11:34
  • Zirvede tarihi karar! 'Artık savaş olmayacak'28 Nisan 2018 Cumartesi 11:33
  • Dünya ayakta! Rusya, ABD ve Çin'den ilk açıklama28 Nisan 2018 Cumartesi 11:33
  • Çin'de okula korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var28 Nisan 2018 Cumartesi 11:32
  • Suudi Arabistan'a füze saldırısı!28 Nisan 2018 Cumartesi 11:32
  • ABD'den İran açıklaması: Mümkün görünmüyor28 Nisan 2018 Cumartesi 11:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri