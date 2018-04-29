Başbakan Yardımcısı: Türkiye şaha kalkacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye'nin çok daha hızlı gelişme göstereceğini bildirirken "Türkiye şaha kalkacak" dedi.

Çavuşoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen "PTT Araç Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, geçmişte koyu sarı ve siyah renkleriyle hatırlanan PTT'nin bugün artık değişen yüzüyle, her alanda yenilikleriyle, ön plana çıkan devasa bir kurum, şirket haline geldiğini söyledi.

Bunun bile aslında Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi bakımından değerli bir örnek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu her alanda böyle oldu. Türkiye son 15 yıllık zaman dilimi içinde bütün sektörlerde adeta kabuğunu kırdı, değişti, dönüştü, gelişti." diye konuştu.

"Türkiye 3,5 kat büyüdü"

Çavuşoğlu, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal yardımlara varıncaya kadar Türkiye'nin geldiği noktayı anlatmaya gerek olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye 3,5 kat büyüdü. Sadece bölgesinde değil küresel anlamda bir güç odağı haline geldi. Türkiye bölgesinde sözü etkili, masada tavrı geçerli bir ülke haline geldi. Peki nasıl oldu bunlar? Hatırlayınız, 2001 yılında yaşanmış bir krizle karşı karşıya kaldık. Kepenklerin kapatıldığını, yazar kasaların başbakanlarımızın önüne fırlatıldığını, birçok insanın gelecek kaygısı içinde çocuklarının yüzüne bakamaz duruma geldiğini ve yaşanan çeşitli hadiseleri hep hatırlıyoruz. Bir hazineden sorumlu bakanın bile içinden çıkılmaz durum karşısında karşı karşıya kaldığı haleti ruhiyeyi bugün dahi çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Dün her şeyini tüketmiş bir Türkiye'den bahsediyorduk. Ama 2002 yılında milletimiz bir dokunuş yaptı. Bu dokunuşla beraber hakikaten milletin bağrından çıkmış, milletin istikametinden başka yol kendisine bilmeyen, görmeyen bir liderle beraber ülke yeniden kendisine geldi."

Özellikle milletin kendisine olan öz güvenini yeniden kazandığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bir lider ortaya çıktı. Öncelikle ülkenin bu öz güven prangalarının kırılmasını ve milletine yeniden bu heyecanı, bu motivasyonu vermeyi sağladı. Ondan sonra bu ülke koşmaya başladı. Her alanda koşmaya başladı. Milletin iradesi yönetime yansıdı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, son yıllarda yapılan yatırımlara da değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye yıllardan bu yana vesayet prangası altında maalesef debelenip durdu. Azıcık başını kaldırmak isteyen liderler ortaya çıktığında birileri onların önünü kesti. Kah boynuna ilmek geçirdi, kah 28 Şubat'ları tezgahladı, kah başka kirli tuzaklar kurdu. Ama Recep Tayyip Erdoğan ki bugün dünya milletler ailesi içinde çok sayıda milletin ülkesinde görmek istediği bir lider profili olarak karşımızda duruyor, çünkü batıda yok böyle. Batının eksikliğini çektiği en önemli unsurlardan bir tanesi lider eksikliğidir. Lider yürüyecek, bütün bir millet arkasından yürüyecek. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu prangalarının tamamını kırmak suretiyle Türkiye gelişti, dönüştü ve büyüdü. Bu arada çok da badireler yaşadık. Darbe süreçlerini gördük. 15 Temmuz'u gördük. Bir milletin ya da bir devletin kolay kolay altından kalkamayacağı bir badireydi bu. Gezi sürecini, hendek, çukur siyasetini gördük. Bunlar nedendi? Bunlar işte uluslararası vesayet odaklarının içerisindeki Türkiye'deki iş birlikçileriyle beraber 'Türkiye gelişmesin' diye uğraştıklarını gördük. Türkiye stratejik planda önemli bir yere sahiptir. Bunlar o yüzdendir."

Türkiye'nin tarihinde ilk defa bu kadar güçlü bir durumda olduğunu anlatan Çavuşoğlu, son 10 yılda dünyadaki 10 büyük projenin 6'sını gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

"Türkiye kabuğunu kırmış ve ayağa kalkmıştır"

Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 15 aylık koalisyonlu hükümetler ile yönetilmekten bıktığını, usandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun için sistem değişikliğine gidildi. 16 Nisan referandumu itibariyle de bu sistem değişikliği milletimizin teveccühüne mazhar oldu. Şimdi 24 Haziran'da Allah'ın izniyle eski sistemi bir tarafa koyacak ve bundan sonraki süreçte istikrarlı bir yönetimi her daim üretecek olan cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye size temin ederim ki şaha kalkacak, yeni kapıları aralayacak 2023 çerçevesinde ortaya koyduğumuz vizyonla 2053 ve 2071 hedeflerine hızla koşmaya devam edecektir. Biz yeni sistemle beraber daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük daha fazla kalkınma daha fazla istikrar daha fazla yatırım diyoruz. Bunu başaracağız. Göreceksiniz Türkiye hem bu bölgede hem de küresel anlamda artık kabuğunu kırmış ve ayağa kalkmıştır. Dizleri üzerinde değildir."

"Türkiye için düşündükleri hayal bu"

Kimin ne söylediğinin çok önemli olduğunu belirten Başbakan YardımcısıÇavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kişinin söyledikleri ve yaptıkları geleceğine ilişkin bize birtakım emareler verecek. Kim ne söylüyor? Bugün biz diyoruz ki yeni sistemle beraber Türkiye'nin şaha kalkacağını, istikrarlı bir yönetimle birlikte Türkiye'nin yatırımlara boğulacağını ve Türkiye'nin gelişeceğini, milli gelirinin, ihracatının ve tüm alanlardaki performansının artacağını söylüyoruz. Birileri ne söylüyor? Birileri arkaik bir düşünce ile yeniden eski sisteme döneceğinin taahhüdünü veriyor. Sorarım size, bu milletin aklı ile alay etmek değildir de Allah aşkına nedir? Yegane proje şu; 'Nasıl olur da ne yaparız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu ülkenin yönetiminden uzaklaştırırız.' Geleceğe yönelik tasavvur bu, Türkiye için düşündükleri hayal bu. Başka bir adım ötesi yok."

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda PTT'nin yeni araçlarının hayırlı olmasını diledi.

Programın sonunda Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, test ettikleri araçlarla fabrika çevresinde tur attı.