29 Nisan 2018 Pazar13 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:21Güneş 05:58Öğle 13:08İkindi 16:56Akşam 20:05Yatsı 21:36
    • 28°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 107.614 0.56
  • Altın: 172,142 -0.02
  • Dolar: 4,0467 -0.47
  • Euro: 4,9000 -0.62

Yeni sistemde 40 kurula tek çatı modeli

»
24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından 40’ın üzerindeki üst kurulun yeniden yapılandırılması planlanıyor.
Yeni sistemde 40 kurula tek çatı modeli
Yeni sistemde 40 kurula tek çatı modeli Yeni sistemde 40 kurula tek çatı modeli Yeni sistemde 40 kurula tek çatı modeli


Yeni hükümet sistemi ile kamu kurum ve kuruluşları yeniden yapılandırılırken denetleyici kurumların da tek çatı altında toplanarak etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Aralarında Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun da yer aldığı 40'ın üzerinde üst kurul yeniden yapılandırılacak. Bu kurulların başkan atanmasında da artık Cumhurbaşkanı söz sahibi olacak.

MUTFAK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
24 Haziran'dan sonra yaşama geçecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin AK Parti'nin mutfak çalışması tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip gidecek bürokrat kadronun kimlerden oluşacağı belirlenirken, faaliyet gösteren 40'a yakın kurula ilişkin de düzenleme yapılacak. Bağımsız ve yarı bağımsız kurulların başkanlarının Cumhurbaşkanı tarafından atanması öngörülüyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı geçen yıl Cumhurbaşkanlığı'na bağlanırken, TÜBİTAK, TAİ gibi kritik rol üstlenen kurumların özerk yapıları korunacak. Geçen yıl kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu örneğinde olduğu gibi ihtiyaç olmayan kurulların da kapatılması gündeme gelebilecek.

ERTEM: SEÇİM SONRASI DEĞERLENDİRİLECEK
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, yeni sistemle denetleyici kurumların tek çatı altında toplanabileceğini belirtirken, seçim sonrası Kredi Garanti Fonu'nun kurumsallaşmasına yönelik bir çalışma yapılacağını söyledi. Ertem, "Denetleyici kurumların etkin bir şekilde çalışması hedefleniyor. Siyasi iradenin vereceği karar doğrultusunda tek çatı altında güçlü bir yapı kurulabilir" diye konuştu. Ertem, seçim öncesi ekonomi gündemini değerlendirirken, "KGF, kurumsallaştıran bir tarafa da gidilebilir, seçim sonrası bunun çalışmasını yapabiliriz" dedi

BİRÇOK KURUL VAR
Türkiye'de ekonomiye ilişkin kurullar arasında SPK, EPDK, BDDK, KİK, Doğal Afet Sigortalar Kurulu, İnternet Üst Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu bulunuyor. Diğer önemli bazı kurullar ise şunlar; Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Telekominikasyon Üst Kurulu, Din İşleri Yüksek Kurulu, Anıtlar Yüksek Kurulu, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu, Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu, Temiz Enerji Vakfı Üst Kurulu, Kültür Bakanlığı Denetleme Üst Kurulu, Türkiye Çölleşme ile Mücadele Üst Kurulu, Dil Tarih Yüksek Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Deprem Üst Kurulu, RTÜK.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye korkusu sardı! PKK'dan yeni hamleTürkiye korkusu sardı! PKK'dan yeni hamleTerör Örgütü pkk , işgal ettiği Menbiç'teki baskıyı artırdı. Taşınmaz mallara el koyan örgüt, gençleri zorla silah altına alma uygulamasına hız verdi.
Yeni sistemde 40 kurula tek çatı modeliYeni sistemde 40 kurula tek çatı modeli24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından 40’ın üzerindeki üst kurulun yeniden yapılandırılması planlanıyor.
Başbakan Yardımcısı: Türkiye şaha kalkacakBaşbakan Yardımcısı: Türkiye şaha kalkacakBaşbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye'nin çok daha hızlı gelişme göstereceğini bildirirken "Türkiye şaha kalkacak" dedi.
Uzmanlardan hava tahmini: Şaşırmaya hazır olunUzmanlardan hava tahmini: Şaşırmaya hazır olunUzmanlara göre, geçen yıl olduğu gibi meteorolojik doğal afetlerin görüleceği bir yaz ve sonbahar bizi bekliyor.
Eylem hazırlığındaydılar! Hepsi yakalandıEylem hazırlığındaydılar! Hepsi yakalandıAdana'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde eylem arayışında oldukları ileri sürülen 6'sı Suriyeli 4'ü Türk 10 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
Başbakan tarih verdi! 10 gün içinde çıkıyorBaşbakan tarih verdi! 10 gün içinde çıkıyorBaşbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin genelinde yaşanan imar sorunlarını çözecek düzenlemeyi 10 gün içerisinde çıkaracaklarını söyledi.
  • Parti binası değil terör yuvası29 Nisan 2018 Pazar 10:30
  • Özden Örnek hayatını kaybetti!29 Nisan 2018 Pazar 09:41
  • Uzmanlar uyardı: Adıyaman Doğu için sinyaldi29 Nisan 2018 Pazar 08:42
  • CHP-İYİ parti alışverişinde derin çatlak!29 Nisan 2018 Pazar 08:38
  • Çiftlik Bank vurgunun kilit isminden itiraflar29 Nisan 2018 Pazar 08:35
  • Bedellide yeni umut!29 Nisan 2018 Pazar 08:33
  • "PTT’ye 5 bin personel alınacak"29 Nisan 2018 Pazar 08:29
  • Firar timine baskın!29 Nisan 2018 Pazar 08:21
  • "Yandın Kemal, yandın!"28 Nisan 2018 Cumartesi 18:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe geçeceğiz28 Nisan 2018 Cumartesi 18:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri