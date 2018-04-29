Yeni sistemde 40 kurula tek çatı modeli

24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından 40’ın üzerindeki üst kurulun yeniden yapılandırılması planlanıyor.



Yeni hükümet sistemi ile kamu kurum ve kuruluşları yeniden yapılandırılırken denetleyici kurumların da tek çatı altında toplanarak etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Aralarında Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun da yer aldığı 40'ın üzerinde üst kurul yeniden yapılandırılacak. Bu kurulların başkan atanmasında da artık Cumhurbaşkanı söz sahibi olacak.



MUTFAK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

24 Haziran'dan sonra yaşama geçecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin AK Parti'nin mutfak çalışması tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip gidecek bürokrat kadronun kimlerden oluşacağı belirlenirken, faaliyet gösteren 40'a yakın kurula ilişkin de düzenleme yapılacak. Bağımsız ve yarı bağımsız kurulların başkanlarının Cumhurbaşkanı tarafından atanması öngörülüyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı geçen yıl Cumhurbaşkanlığı'na bağlanırken, TÜBİTAK, TAİ gibi kritik rol üstlenen kurumların özerk yapıları korunacak. Geçen yıl kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu örneğinde olduğu gibi ihtiyaç olmayan kurulların da kapatılması gündeme gelebilecek.



ERTEM: SEÇİM SONRASI DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, yeni sistemle denetleyici kurumların tek çatı altında toplanabileceğini belirtirken, seçim sonrası Kredi Garanti Fonu'nun kurumsallaşmasına yönelik bir çalışma yapılacağını söyledi. Ertem, "Denetleyici kurumların etkin bir şekilde çalışması hedefleniyor. Siyasi iradenin vereceği karar doğrultusunda tek çatı altında güçlü bir yapı kurulabilir" diye konuştu. Ertem, seçim öncesi ekonomi gündemini değerlendirirken, "KGF, kurumsallaştıran bir tarafa da gidilebilir, seçim sonrası bunun çalışmasını yapabiliriz" dedi



BİRÇOK KURUL VAR

Türkiye'de ekonomiye ilişkin kurullar arasında SPK, EPDK, BDDK, KİK, Doğal Afet Sigortalar Kurulu, İnternet Üst Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu bulunuyor. Diğer önemli bazı kurullar ise şunlar; Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Telekominikasyon Üst Kurulu, Din İşleri Yüksek Kurulu, Anıtlar Yüksek Kurulu, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu, Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu, Temiz Enerji Vakfı Üst Kurulu, Kültür Bakanlığı Denetleme Üst Kurulu, Türkiye Çölleşme ile Mücadele Üst Kurulu, Dil Tarih Yüksek Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Deprem Üst Kurulu, RTÜK.

