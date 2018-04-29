Türkiye korkusu sardı! PKK'dan yeni hamle

Terör Örgütü pkk , işgal ettiği Menbiç'teki baskıyı artırdı. Taşınmaz mallara el koyan örgüt, gençleri zorla silah altına alma uygulamasına hız verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Menbiç'teki sivillere yönelik baskısını artırdı. Örgüt, dün aldığı bir kararla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ve ailelerine ait 200'e yakın arsa, dükkan ve evlere el koydu.

ZORLA SİLAH ALTINA ALACAKLAR

Bazı evlerin içinde halen yaşayan yaşça büyük kişileri zorla çıkaran örgütün, iki gün önce de zorla silah altına alma kararı çıkardığı öğrenildi. Karar, ilçedeki 1988-2000 doğumlu tüm gençleri kapsıyor. Örgüt, 5 Mayıs'a kadar teslim olmayan gençleri alıkoymakla ve cezalandırmakla tehdit ediyor.

KONTROL NOKTALARINI ARTTIRDILAR

Yerel kaynaklar, örgütün ilçedeki kontrol noktalarının sayısını da artırdığını, hemen hemen her sokağa bir nokta kurduğunu belirtiyor.

ÇAVUŞOĞLU, DÜN OPERASYON SİNYALİ VERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li yeni mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" demişti.

ABD DESTEĞİYLE İŞGAL ETMİŞLERDİ

YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'YE GARANTİ VERİLMİŞ ANCAK YERİNE GETİRİLMEMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.