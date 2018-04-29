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Dananın kuyruğu kopuyor! Muhtemel 11'ler

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Dananın kuyruğu kopuyor! Muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Dananın kuyruğu kopuyor! Muhtemel 11'ler Dananın kuyruğu kopuyor! Muhtemel 11'ler Dananın kuyruğu kopuyor! Muhtemel 11'ler

 

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışındaki önemli derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Galatasaray, Süper Lig'de 30. haftayı 63 puanla lider geçerken, Beşiktaş ise topladığı 62 puanla haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.

Üç oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

Evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 17 lig maçında yenilmedi.

Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 müsabakadan 16 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş, formda bir grafikle Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 haftada Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi.

Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez Süper Lig'de 4 maç üst üste kazandı.

Gergin bir haftanın ardından derbiye çıkacak

Beşiktaş, gergin geçen bir haftanın ardından derbide zirveyi ele geçirme mücadelesine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından Beşiktaş camiası hareketle günler yaşadı.

Divan kurulu üyeleriyle olağanüstü istişare toplantısı yapan kulüp yönetim kurulu, 3 Mayıs'taki yarı final rövanş maçına çıkmama kararı aldı.

Pepe oynayabilecek

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek.

Üç oyuncu sarı kart sınırında

Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 343. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.

Son 27 lig maçında 5 kırmızı kart

Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.

Penaltıya dikkat

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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