Erken emeklilik müjdesi! İmzaya açıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği yıpranma payında karar verildiğini açıkladı. Demircan, sağlık çalışanları için “1 yıllık çalışmaya 60 gün yıpranma verilmesi” şeklinde düzenleme yapacaklarını söyledi.

Demircan, uzun süredir tartışılan düzenlemenin tasarı haline dönüştürüldüğünü belirtirken, “Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı” dedi. Amaçlarının bu yasama döneminde yıpranma payıyla ilgili düzenlemenin meclisten geçmesi olduğunu söyleyen Demircan, “Tüm sağlık çalışanları için yıpranma payı üzerinde duruyoruz. Şu anda meclis süreci için net bir şey söyleyemem. Ama tabii ki amacımız bu dönemde bu konunun bir sonuca bağlanması olur” ifadelerini kullandı.

Daha önce yapılan açıklamalarda da sağlıkla ilgili bir torba tasarı hazırlandığı belirtilmişti. Söz konusu torba tasarıda, ilaç sanayinde yerlileşmenin artması için düzenlemelerin yer alması beklenirken, sağlık turizmiyle ilgili çalışmaların tek elden yürütülmesi için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adı altında bir yapı kurulması hedefleniyor. Tasarıda 20’ye yakın maddenin bulunması bekleniyor.