29 Nisan 2018 Pazar13 Şaban 1439
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Şehidin vasiyeti yerine getiliyor

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın vasiyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirilecek.
Şehidin vasiyeti yerine getiliyor
Şehidin vasiyeti yerine getiliyor Şehidin vasiyeti yerine getiliyor Şehidin vasiyeti yerine getiliyor

 

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, harekat kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Talha'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki babaevinde okutulan mevlide katıldı.

Şehidin annesi Melike Çalışkan ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Türel, taziyelerini iletti.

ERDOĞAN TÜREL'İ ARADI

Açıklamaya göre, şehidin kendi adına yetimhane yapılması vasiyeti dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret esnasında Türel'i telefonla aradı. Erdoğan, Türel'in cep telefonundan şehit ailesiyle görüşerek taziyelerini iletti. 

Anne Melike Çalışkan ile yaptığı konuşmada kendisine başsağlığı, şehide Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, anneye, oğluyla cennette kavuşması temennisinde bulundu. 

Erdoğan, "Rabbim yar, yardımcısı olsun. Şehidimizin o değerli vasiyeti vardı, yetimhane meselesi. O değerli vasiyeti de inşallah yerine gelecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnşallah onunla da anılmaya devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun, sağ olsun." dedi. 

Anne ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Amin Cumhurbaşkanım, sağ olun. Allah razı olsun." diyerek telefonu oğlu Baha Çalışkan'a verdi. 
 

Erdoğan, şehidin kardeşi Çalışkan'a da başsağlığı dileyerek, ağabeyinin yetimhane vasiyetini Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in takip edeceğini ifade etti.

Türel, şehit ailesine, "Cumhurbaşkanımızın talimatı olmuştu, sevgi evine isminin verilmesiyle ilgili. Ben Cumhurbaşkanımızın bu haberi vermesini istemiştim. Bugün de denk geldi, aradı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah vasiyeti yerine gelecek." ifadelerini kullandı.

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında yaşanan patlamada şehit düşen Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan, memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehidin şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği yazısı ortaya çıkmıştı. 

Şehit Çalışkan'ın vasiyetinde şu ifadeler yer almıştı:

"Vasiyetname. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarını TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla şehidin ismiyle yetimhane açılması vasiyeti, Başkan Türel tarafından yerine getirilecek.

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