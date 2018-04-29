Erdoğan isim vermedi ama sert konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il gençlik kolları kongresinde üstü kapalı sert açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Rüzgar gülü gibi yöne değiştiren bir siyasi anlayış popülizm bataklığında debelenmeye mahkumdur. " dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongre öncesinde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Türkiye'nin ileriye atılım noktası olacaktır" dedi.





Daha sonra Kongre'de partililere seslenen Erdoğan üstü kapalı eleştirilerde bulunarak, "Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Bir tarafta asil devlet adamları, bir tarafta da kırk takla atan şahsiyet fukaraları vardır" diye konuştu.





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Genç kardeşlerimizi selamlıyorum, işçi emekçi kardeşlerimize, ülkemizin bayrağını dalgalandıran tüm gençlerimize selamlarımı yolluyorum. Afrin'de, Cudi'de Gabar'da bizi teröristlerden koruyan mehmetçiğimizi, jandarmamızı, korucularımızı selamlıyorum.Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Harekat'ında şehit olan askerlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke asırlardır ölümü öldüren askerler sayesinde ayaktadır, Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin.



RÜZGAR GÜLÜ GİBİ YÖN DEĞİŞTİRENLER...



Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin de görevi oyunu aldığı seçmene en güzel en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken iştir. Ahlakı olmayan siyasetin ne millete ne ülkeye faydası olur. Rüzgar gülü gibi yöne değiştiren bir siyasi anlayış popülizm bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan ibret verici hadiselerle doludur. 3 kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır, darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır, Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuruna tutulanlar olduğu gibi, ülke düşmanlarına yancılık yapan şahsiyetlere de rastlanır.





EY 15 MİLLETVEKİLİ...



Bu ülkenin siyasi geçmişi, bir bakıma ilkeli siyaset yapanlarla ahlaksız siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu ülkede siyaset irtifa kaybettirenlerin çıkarları için haysiyetlerini dahi tezgaha koyan muhterislerdir. Bugün CHP işte bu kötülüğün temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı şimdi yine var. Dün olduğu gibi CHP bugün de siyaseti kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ey 15 milletvekili siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir. Sözde partinin koltuklarına bile oturamadınız. Ekranları başında bizi izleyen tüm CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız diyorum.



CHP'NİN GÖZÜ YAŞLI VEKİLLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM



CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan pazarlıklarla Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor. O gözü yaşlı vekilleri görünce çok üzüldüm. Eyvah dedim, Türk parlamentosu ne hale gelmiş. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Bu hadise 40 yıla rağmen, CHP'den bir şeyin değişmediğini ortaya koymuştur. Bu tezgah ana muhalefet partisini itibarsız hale getiren bir hamle olmuştur. "