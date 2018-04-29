29 Nisan 2018 Pazar13 Şaban 1439
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Suudi Arabistan ve BAE'ye soğuk duş!

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Suudi Arabistan ve BAE'ye soğuk duş!
Almanya'da Suudi Arabistan ve BAE'nin insan hakları ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle silah ihracatının durdurulmasını içeren yasa tasarısı hazırlandı.
Suudi Arabistan ve BAE'ye soğuk duş! Suudi Arabistan ve BAE'ye soğuk duş! Suudi Arabistan ve BAE'ye soğuk duş!

 

Almanya Sosyal Demokrat muhalefet partisi Die Linke Suudi Arabistanve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de insan hakları ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle silah ihracatını yasaklayan yasa tasarısı hazırladı.

Yasa tasarısı silah ihracatı başta olmak üzere diğer ürünlerin de yasaklanmasını içeriyor. 


TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU 
 
Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı da "insan hakları ihlali" olarak değerlendirerek terör örgütüne sahip çıkan Almanya muhalefeti hazırladığı yasa tasarısı ile Leopard anlaşmasını da etkilemeyi hedefliyor. 

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