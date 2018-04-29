Erdoğan'dan Gül sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Kore ziyareti öncesi AtatürkHavalimanı'nda açıklama yaptı.

SEÇİM MEYDANI HERKESE AÇIK

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Aday değilim açıklaması ile ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler ve ona göre de biz de kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız" dedi.

ANKETLERDE ÖNDEYİZ...

Anketlerde cumhur ittifakının önde olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları dile getirdi: "Şu anda benim anketlere dayalı olarak neyi paylaşırız dersek, paylaşacağım tek şey var. Hamd olsun anketler cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama rakamsal bir şeyi bizden beklerseniz rakamsal bir şey vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak da yapıyorsunuz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Ama açık ara cumhur ittifakı çok olumlu gayet güzel bir yerde."

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" dedi.

ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ...

Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili bazı tepkilerin ideolojik olduğunu söyleyen Erdoğan, "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz. Böyle bir üniversite oluyor" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor. Bunun üzerrinde durmamız lazım. Öğrenci sayısı itibariyle nicelik, nitelik bunu yakalamamız lazım. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada kalite düşüyor. Biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır böyle bir şey yok. Önce İbn-i Sina konusu geldi, arkadaşlar müzakere ettik. Tamam İbn-i Sina'yı kaldıralım. Şimdi İstanbul Üniversitesi olacak, bir de İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi olacak. Diyorlar ki 'Cerrahpaşa diye bir şey yoktu' İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi oluyor. Öbür tarafta da İstanbul Üniversitesi olacak. 50'şer bin öğrencisi olacak. Birçok fakülte her iki üniversitede olacak. Bir tarafta İktisat Fakültesi kalmıştı. Diğer tarafta da dengeyi koruyalım dedik. Dert yine ideolojik. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak dürüst olacağız. Öğrenci sayısı itibariyle kaliteyi artıracak adım atacağız. İstanbul Üniversitesi'ne Hasdal tarafında arazi tahsis ettik. Orada asli kampüsü olacak. Önce biz Çapa'yı da düşündük. Ama Çapa'nın zaten deprem riski nedeniyle birçok binasının yıkılması gerekiyor. Zaten Beyazıt'taki bina tartışılmaz. O zaman tüm özelliğiyle ortada. Ankara'da Gazi Üniversitesi'yle ilgili bazı spekülasyonlar var. Ama sadece bunların ikisi değil ki. İkisiyle ilgili bir tezgah dönüyor. Kimisinde sayı 80 bin, 90 bine ulaşmış. Buralarda halkın bizden talepleri var. Bu salt hükümetin bir kararı değil. Daha önce de bu konuda attığımız adım var. Konya'da Selçuk Üniversitesi'ni ikiye böldük. Hiç böyle bir ses çıkmadı. Kayseri'den bir talep var. Oradan da olumsuz bir yaklaşım yok. Hep ideolojik yaklaşım."

ÖZBEKİSTAN'DA İMAM BUHARİ ADINA ENSTİTÜ KURULMASINI İSTİYORUZ

Özbekistan ve gerek ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından hayırlı olmasını diliyorum" diyen Erdoğan, "Özbekistan Ali Meclisi'ne hitapta bulunacağım. Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılacağız. 1 Mayıs'ta Buhara'yı ziyaret edeceğim. Buhara ziyaretimin anlamı büyük. Arzumuz, isteğimiz bir Buhari hadis külliyeti içerisinde en önemli eserlerden bir tanesidir. İmam Buhari adına orda bir enstitü kurmayı düşünüyoruz.Bu ziyaretimizde uzun yıllardır kaybettiğimiz o ivmeyi yeniden kazanacağız. Onun için çok geniş bir işadamları heyetiyle bu ziyareti yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

KORE ZİYARETİ

"Tarihi özel bağlarımızın bulunduğu Güney Kore'ye ziyaretimde 2 Mayıs'ta Başkan Moon ile görüşeceğim" ifadesini kullanan Erdoğan, "Kore Cumhuriyeti bölgesinde çok önemli bir güç. Kuzey ve Güney'in bir araya geldiği bu dönemde bu ziyaretimizi gerçekleştirerek, çok anlamlı bazı öğrenmemiz gerekenleri öğreneceğiz diye düşünüyoruz. Önde gelen Kore şirketlerinin önemli isimleriyle görüşmelerimiz olacak. Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin 27 Nisan'da tarihi bir zirvede bir araya gelişmeleri, bizim de onlarla ilişkimizi zenginleştirecek diye düşünüyorum. Kalıcı barışın Kore yarımadasında tesis edilmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.