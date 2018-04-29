29 Nisan 2018 Pazar13 Şaban 1439
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Bedelli konusuna noktayı koydu

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Bedelli konusuna noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik konusunda son sözü söyledi.
Bedelli konusuna noktayı koydu Bedelli konusuna noktayı koydu Bedelli konusuna noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, bedelli askerlik sorusu üzerine "Bedelli askerlik hükümetimizin gündeminde yok, seçim bitsin bunlar tekrar masaya yatırılır." açıklamasında bulundu.

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